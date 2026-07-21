胡志明市力争12月15日前完成全民健康体检

越通社河内 —— 胡志明市启动150天全民健康体检专项行动后，各地迅速加快实施进度，力争12月15日前完成全市居民健康体检工作。



据胡志明市卫生局统计，截至7月20日，全市有732873名居民完成定期健康体检，并建立电子健康档案。



在部分地方取得积极成效的同时，仍有一些地区覆盖率较低，需进一步加快推进工作进度。



胡志明市卫生局副局长阮英勇表示，从现在至年底，全市将动员480家医疗机构参与全民健康体检项目。目前，已有1万名医务人员完成培训，随时投入相关工作。



市卫生局已安排各医疗机构支援地方开展健康体检工作。每个乡、坊和特区均与一家或多家医疗机构配合，并根据人口规模和区域特点配置相应资源。各医院将与地方政府密切配合，在基层卫生院、社区体检服务站及居民区组织流动体检队，确保居民能够便捷获得医疗服务。



为确保全部居民都得到体检，胡志明市将按不同人群分阶段实施。其中，约600万名正规就业人员将于10月31日前完成健康体检；卫生部门工作人员将在7月内完成体检。



全市约350万名中小学生和大学生的健康体检将在新学年开始后立即启动，并于10月31日前完成。



对于未入学儿童、非正规就业人员及弱势群体，胡志明市将采取“挨家挨户”方式组织健康体检。90岁及以上老年人以及行动不便者将由医务人员提供上门体检服务。



胡志明市的目标是在12月15日前，为全市居民完成健康体检并建立电子健康档案。（完）

越通社