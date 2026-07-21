越南总理指示尽快调查同奈市客车起火致7人死亡事故原因

越通社同奈省——2026年7月21日，政府常务副总理范家足向公安部、建设部以及相关省市人民委员会签发了关于指导克服在同奈市发生的特别严重交通事故后果的公电。



据公安部交通警察局报告，2026年7月21日2时00分，在1A号国道1839公里处（同奈市兴盛乡）发生了一起客车起火引发的特别严重交通事故，造成7人死亡、多人受伤。初步原因确定为司机疲劳驾驶、未能控制车速致使车辆撞上路边护栏。



接报后，政府总理已指示向受伤人员表示慰问，向遇难者家属致以深切哀悼；同时要求地方领导与公安、医疗卫生力量调动一切医疗资源，全力救治伤员，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

为及时克服上述事故后果，并防止类似事故再次发生，政府总理要求公安部指导抓紧调查事故原因，依法严肃处理涉事司机、车主及运输企业。同奈市人民委员会与庆和省人民委员会配合，审查涉事单位及个人对道路运输法律法规的执行情况，特别是车辆安全条件和司机连续驾驶时间。



政府总理还要求公安部、建设部继续严格监管大容量客运和货运活动，特别是夜间行驶车辆，依法严肃处理违规行为，以确保交通秩序与安全。（完）



