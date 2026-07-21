500个昼夜行动：宣光省设立21个站点 为3900余名烈士亲属寻亲

越通社宣光——7月22日至26日，宣光省公安厅同各机关、单位配合，在全省范围内设立3个采样站和18个采样点，为3900余名身份不明烈士亲属采集DNA样本。



这是“加快推进烈士遗骸搜寻、归葬和身份确认500个昼夜”专项行动框架内的一项重要任务，旨在迎接伤残军人烈士日80周年，同时体现民族“饮水思源”、“知恩图报”的道德。



为做好本次DNA样本采集工作，各工作组轮流部署在以下各乡、坊：明春、山阳、河江2、渭川、苗旺、同文、咸安、占化、安花、安明、安祥、北光、光平、帕外宿（Pà Vầy Sủ）、黄树皮（Hoàng Su Phì）和管坝。



宣光省公安厅指示各业务单位和乡级公安与内务厅及各地方密切配合，核查和核实烈士及亲属信息，以便更新到国家人口数据库；同时为DNA样本接收高峰期准备人力、设备和必要条件。



采样组成员检查DNA检测样本的状况。图自越通社

近期，宣光省已开展500个昼夜行动并取得多项积极成果。各力量已在935.5公顷面积内进行搜寻，挖掘近1万立方米土石，归集了42具烈士遗骸。为配合搜寻而开展的排雷清爆工作已完成近3000公顷，完成计划的66%以上；同时已在10个烈士陵园对84座信息不明的烈士墓进行了DNA鉴定取样。



据评估，烈士遗骸寻找和归集工作正进入困难阶段，原因是地域广阔、地形险要、雷区污染面积仍然较大，且许多烈士牺牲地和最初安葬地信息缺失。



面对该情况，宣光省委已颁布第06-CT/TU号指示，要求动员整个政治体系参与，大力推进科技应用和数字化转型，建设服务于烈士遗骸寻找和身份确认的数据库，并加强宣传动员，鼓励各组织和个人参与支持这项工作。



据统计，全省现有24座烈士陵园，共4265座烈士墓；其中162座烈士墓需要通过DNA方法确认烈士身份。截至目前，已在10座烈士陵园完成采样工作。（完）