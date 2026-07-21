文化

越南多地举办艺术演出纪念荣军烈士节 弘扬“饮水思源”精神

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，全国各地纷纷开展形式多样的“知恩图报”纪念活动。中央艺术院团与地方文化单位相继推出主题文艺演出，向革命烈士、伤残军人、伤病军人及革命有功人员致以崇高敬意，弘扬“饮水思源”的优良传统，激发爱国情怀与民族自豪感。

活动介绍海报。组委会供图
活动介绍海报。组委会供图


越通社河内——值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，全国各地纷纷开展形式多样的“知恩图报”纪念活动。中央艺术院团与地方文化单位相继推出主题文艺演出，向革命烈士、伤残军人、伤病军人及革命有功人员致以崇高敬意，弘扬“饮水思源”的优良传统，激发爱国情怀与民族自豪感。

《边疆铁骑》致敬边防官兵

越南马戏团联合会将于7月24日至26日在河内中央马戏剧院推出年度品牌演出《与岁月同行》2026特别版——《边疆铁骑》（Vó ngựa biên cương），向长期坚守边疆、捍卫国家主权的边防部队官兵致敬。

本次演出由越南人民艺术家、越南马戏团联合会主席宋全胜担任编剧兼艺术总监，汇聚来自越南马戏团联合会、越南国家传统戏剧院及越南边防部队的60余名演员共同出演。

节目以故事化形式串联战争年代与和平时期边防军人的奋斗历程，从《边境黄昏》、《为你歌唱》等情景表演，到《献给边防战士》、《高原集市》、《战友》等节目，生动展现边疆地区浓郁的民族文化和深厚的军民鱼水情谊。

演出融合高空

钢丝、杂技平衡、抛接、攀杆以及骑马、警犬等特色表演。其中，以骑马杂技、武术和高空技巧相结合的《边疆铁骑》成为整场演出的高潮，生动再现边防官兵捍卫国家领土主权的英勇形象。

演出结束后，越南马戏团联合会还将联合有关单位开展慰问伤残军人、烈士家属及橙剂受害者活动，并邀请退伍军人与青年演员同台演出，共同传承红色精神。

《火焰花环》音乐会礼赞英雄烈士

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《火焰花环》节目汇聚众多深受观众喜爱的歌手。组委会供图


越南当代艺术剧院将于7月26日晚在河内越南文化空间举办特别音乐会《火焰花环》（Vành hoa lửa），缅怀革命烈士，弘扬“饮水思源”传统，激励新时代爱国主义精神。

音乐会由人民艺术家陈平担任总导演，当代艺术剧院院长、优秀艺术家琼庄担任艺术指导。

整场演出分为《奔赴战场》和《感恩》两大篇章，通过经典革命歌曲再现越南青年投身保家卫国的壮丽岁月，并深情歌颂革命烈士为民族独立和国家自由所作出的巨大牺牲。

人民艺术家光寿、优秀艺术家越环以及美灵、缘琼等多位知名歌手将同台献艺。

光寿表示，每次演唱《红叶》、《祖国》两首歌曲，都让他想起为国家统一浴血奋战的一代英雄，也更加坚定要将他们用鲜血和生命换来的宝贵价值代代传承。

青年歌手缘琼则将演唱《大森林壮歌》、《母亲依然守望》、《无名英雄》等作品，希望借助音乐向革命先烈表达崇高敬意，让今天的观众更加珍惜来之不易的和平生活。

全国多地开展纪念文艺活动

除中央艺术院团外，河内、广宁等地也将举办系列纪念演出。

河内市将在多个坊、乡举办6场公益文艺演出，涵盖歌舞、嘲剧、改良戏、话剧、木偶戏、马戏等多种艺术形式，歌颂革命先烈、伤残军人和革命有功人员为民族独立、国家建设和国防事业所作出的巨大贡献。

广宁省将于7月24日晚在下龙坊10·30广场举办大型文艺晚会《永远的二十岁》，通过《青春献祖国》、《记忆与感恩》、《团圆与未来梦想》三个篇章，再现矿区工人运动、海上胡志明小道以及广宁英烈的英雄事迹。

演出还将重点宣传越南政府部署实施的“500个昼夜烈士遗骸搜寻、归集和身份鉴定专项行动”，展现新时代寻找战友、告慰英灵、抚慰烈士亲属的深刻意义。

一系列文艺活动不仅表达了对革命先辈和有功人员的深切缅怀，也进一步弘扬了“饮水思源”的民族传统，激励广大民众特别是青年一代传承爱国传统、厚植家国情怀，为国家发展贡献力量。（完）

VWAI移交50多份档案和遗物，服务500个昼夜烈士遗骸寻找战役。图自越通社

500个昼夜战役：移交50多份档案和遗物

当天下午，VWAI向国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指委会）移交了50多份档案和遗物，以服务“500个昼夜战役”烈士遗骸寻找、归集和身份确认战役。

越通社
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500 个昼夜行动

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