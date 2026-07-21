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得乐省首次举办省级规模榴莲节

以“得乐榴莲——携手远航”为主题的2026年得乐榴莲节将于8月15日至9月2日在邦美蜀坊、克容帕（Krông Pắc）乡、绥和坊及得乐省各榴莲重点种植区举行。该信息由得乐省人民委员会7月20日在河内举行的新闻发布会上公布。

新闻发布会场景。图自越通社
新闻发布会场景。图自越通社

越通社河内——以“得乐榴莲——携手远航”为主题的2026年得乐榴莲节将于8月15日至9月2日在邦美蜀坊、克容帕（Krông Pắc）乡、绥和坊及得乐省各榴莲重点种植区举行。该信息由得乐省人民委员会7月20日在河内举行的新闻发布会上公布。

得乐省人民委员会副主席、榴莲节组委会主任陶美表示，本次榴莲节旨在推广得乐榴莲品牌，推动榴莲产业可持续发展，向国内外朋友推介西原地区风土人情和文化特色。这同时也是政府、种植户、企业、分销商、投资者与合作伙伴对接的平台，有助于提升产业价值，扩大消费市场，推动出口并推介本省投资环境。

榴莲节同时也是介绍得乐省高科技农业、加工业、物流、贸易、旅游发展潜力和投资环境的契机，从而助力招商引资和地方形象推广。

榴莲节的亮点是8月15日晚在邦美蜀坊3·10广场举行的开幕式，届时将上演主题为 “得乐榴莲——携手远航” 的文艺节目，并由VTV8现场直播，多家广播电视台进行转播。 8月16日将举行约500辆皮卡宣传榴莲的车队巡游活动，车队从格帕县出发至邦美蜀坊，预计将申请榴莲宣传游行活动的记录认证。8月15日至23日，省文化体育旅游中心将设立约400个展位，展示榴莲、“一乡一品”（OCOP）产品、手工艺村和旅游产品；同时举办在线集市及榴莲相关比赛等。

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组委会将介绍榴莲节的3位传播大使。图自越通社

在榴莲节框架内，8月16日将举办以 “可持续榴莲生态系统” 为主题的榴莲产销对接论坛，旨在促进投资对接、签署出口合同并发展产业链价值链。

榴莲节期间还将举办多项文化、艺术、体育和旅游活动，如美食节、音乐晚会、艺术图片展、果园榴莲拍卖会、体验旅游线路、数字平台推广活动以及实景演出等。

榴莲节将于9月2日晚在绥和坊富安广场闭幕，同时举办庆祝国庆的文艺演出。组委会将介绍榴莲节的3位传播大使。组委会预计，本次活动将吸引约30万人次前来参观、体验和留宿。（完）

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越通社
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