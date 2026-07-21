助力越南在供应链中升级的“拼图”

越通社河内——得益于吸引外资、成本竞争力、政策稳定以及自贸协定网络和企业灵活性等优势，日益增强的供应能力是助力越南在国际供应版图上不断升级的“拼图”。



供应能力“考验”



供应稳定性、可追溯性以及获得绿色认证（ESG）等，是进口商向越南提出的标准，而越南正准备同时接待400至500家全球采购商。



这一信息并不新鲜，但仍需反复强调，以便买卖双方凭借国内生产商的精准响应能力达成最高效的交易，这也是2026年国际商品供应链对接活动（VIS 2026）组委会的目标所在。



尽管距离活动举办还有近两个月，但目前已确认将来越南与供应商会面的全球采购商名单仍在不断加长，其中包括来自美国、欧盟、中国、日本、墨西哥等地的知名企业，如沃尔玛、ESFLO Mkting、宜家、Central Retail等。



VIS 2026不仅是一场贸易展览会，更是一个重要的出口促进平台，有助于巩固越南在持续转移和重构的全球供应链中的地位。



在上届VIS活动中成功握手之后，沃尔玛、Central Retail、宜家等多家进口巨头此次重返越南参加VIS 2026，更是对越南生产能力的一次战略性“考验”，考验其满足进口商日益严格的要求的能力，涉及货物追溯、可持续产品、高可回收性和环保包装等方面。

值得关注的是，这已是美国最大零售商沃尔玛连续第四年参加该活动，继续从越南寻找供应来源。今年，该集团重点寻找以下六类商品的供应商：服装及配饰、鞋类、纺织品及辅料、家用电器、家具、食品和消费品。



事实上，越南并非沃尔玛的新供应地。沃尔玛每年都从越南进口数十亿美元的商品，通过其自2013年起设立的代表处运作，配备专门负责货源寻找、供应商开发和为覆盖19个国家10900家门店和俱乐部的分销系统组织商品供应的人员团队。



据越南工贸部国外市场发展局表示，成为沃尔玛的供应商意味着企业拥有了一张通往全球任何苛刻市场的“通行证”。



代表韩国这一每年从越南采购超过300亿美元的市场，也有多家企业代表来越南。其中，HiteJinro集团的目标是寻找越南加工食品，通过其全球分销系统进行联合经营。



参加VIS 2026也是HiteJinro为未来在越南扩大生产计划所做的准备。



当国内生产商和出口商与全球零售集团的高层采购团对话和合作时，还有助于理解贸易“游戏规则”。此外，遵守知名零售商的高标准，将帮助企业获得客观、准确的视角，从而进行重组和提升商品竞争力。



巩固战略供应节点地位



全球采购商接连选择越南作为下单目的地，进一步表明越南在国际供应链中的地位已发生显著变化。



具有竞争力的生产成本、稳定的政策环境、广泛的自贸协定网络以及企业快速的适应能力，是帮助越南在世界生产版图上提升地位的重要“拼图”。



据专家分析，国际投资者看待越南的最大转变，正是其从“低成本生产目的地”向“全球供应链战略节点”的转型过程。



如果说过去越南的主要优势是劳动力充裕、成本竞争力和投资优惠政策，那么如今投资者越来越看重长期价值，如稳定的营商环境、深度参与供应链的能力、满足国际标准的水平以及成为区域生产和贸易连接中心的潜力。



同奈省南平鞋业公司是鞋类、服装和体育用品生产领域的领先企业。图自越通社

越南在全球供应版图上的地位提升，更由持续增长的外商直接投资资金流所印证。尽管地缘政治波动，外资依然选择越南作为生产据点。



统计数据显示，截至2026年6月30日，越南吸引外商直接投资注册资金总额达346.5亿美元，同比增长61%。



但更重要的是，过去6个月实际到位的外资达130.3亿美元，同比增长11.2%。这意味着近期将有更多工厂投产，有助于提升面向全球出口的商品供应能力。



据财政部外国投资局称，这是近5年来上半年实际到位外资的最高水平，反映了外国投资者对越南投资环境和增长前景日益增强的信心。其中，加工制造业继续发挥主导作用，实际到位资金达107.6亿美元，占FDI到位资金总额的82.6%。



因此，在越南出口商品结构中，创汇较大的商品类群均属于加工制造业，其中电子产品贡献的出口额预计到今年年底可能突破2000亿美元。



越南不仅停留在日用消费品加工生产中心的角色，正逐步成为软件、数字技术和高科技服务的出口地；逐步确立其作为全球供应链重要一环的地位。



据汇丰越南首席执行官蒂姆·埃文斯表示，从一个曾仅以低价加工著称的国家，越南正实现惊人飞跃，成为全球人工智能（AI）硬件供应链中的“黄金一环”。



蒂姆援引汇丰投资研究部门的数据表示，越南在全球AI相关设备贸易中的市场份额已从2015年的1.2%大幅上升至2025年的12.4%，这是过去十年中单一经济体在全球范围内最高的增长速度之一。（完）