经济

越南与东帝汶开辟粮食安全和水产合作新空间

7月20日，越南驻东帝汶代办范平潭在东帝汶首都帝力与东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯（Mariano Assanami Sabino Lopes）举行工作会谈，就推动粮食安全、农村发展、海洋资源可持续开发及人力资源培训等领域的合作措施进行交流。

越南驻东帝汶代办范平潭和东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯。图自越通社
越南驻东帝汶代办范平潭和东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯。图自越通社

越通社河内——7月20日，越南驻东帝汶代办范平潭在东帝汶首都帝力与东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯（Mariano Assanami Sabino Lopes）举行工作会谈，就推动粮食安全、农村发展、海洋资源可持续开发及人力资源培训等领域的合作措施进行交流。

越南驻东帝汶大使馆在东帝汶首都帝力举行了办公大楼启用仪式。图自越通社

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据越通社驻东南亚记者报道，会见中，范平潭强调两国粮食合作可以朝着互补方向发展。短期内，越南将继续为保障东帝汶市场提供稳定、优质、符合需求的大米供应。从长远看，双方需要将合作从贸易拓展到支持当地生产能力建设。越南愿分享在作物品种、耕作技术、水利、机械化、产后保鲜及农产品价值链建设等方面的经验。

马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯希望两国加强在水产捕捞、养殖和加工方面的经验交流，以改善食品供应，为沿海社区创造就业和生计，并逐步走向贸易和出口发展。

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会议现场。图自越通社

范平潭认为，越南企业在造船、捕捞和养殖技术转让、保鲜库和加工设施投资等方面具有诸多优势，符合东帝汶水产行业的发展需求。双方可研究建立与当地用工和培训相结合的生产合作模式，并逐步实现技术转让。

同日，范平潭出席了东帝汶三艘半工业捕捞船的下水仪式。其中一艘由越南企业参与出资建造并投入运营，表明在东帝汶的越南企业正逐步从贸易转向生产投资。

范平潭表示，越南愿与东帝汶在职业培训、提高劳动者能力方面开展合作，助力落实两国教育合作协议。双方一致同意继续保持沟通，早日确定优先内容，具体化为各项合作计划，为促进东帝汶可持续发展作出贡献。（完）

越通社
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