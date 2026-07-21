越南是中国企业扩大合作战略中的潜力目的地

越通社北京——据越通社驻华记者报道，中国山东省德州市人民政府评价称，越南是颇具合作潜力的市场，因其投资环境日益便利，工业、基础设施和绿色转型发展需求日益增长。现代农业、新能源、制造业、环境保护和城市发展等领域被确定为未来具有前景的合作方向。



德州市人民政府外事办公室副主任谭明明在接受越通社记者采访时表示，近年来该市特别重视推动与东南亚国家联盟（ASEAN）成员国的合作，其中越南是重要伙伴。她表示，越南营商环境积极、工作效率高、社会稳定，同时拥有广阔的市场和巨大的发展空间。谭明明说：“通过实地考察，我们觉得越南的投资环境相对较好。特别是市场潜力很大，这对德州企业来说是一个值得关注的合作机遇。”



据她介绍，除了现代农业、木制品、食品加工和调味品等领域外，双方在新能源、电动汽车、体育器材、电梯和绿色工业等新兴产业也有诸多拓展合作的空间。未来，双方需要继续加强企业对接活动，举办贸易促进会议、产品展览和经济合作论坛，为两国企业寻找合作伙伴创造更多机会。除了经济合作，双方还应加强人文交流，特别是青年交流，以增进了解并巩固长期合作基础。



除了地方政府的积极评价外，德州企业也认为越南在工业发展和能源转型过程中正开启诸多合作机遇。

中国企业生产的中央空调产品已出口到越南市场。图自越通社

山东格瑞德集团国际贸易工程公司总经理扈淑君在接受越通社记者采访时表示，该企业近年来已向越南出口了多类产品，包括中央空调系统、通风设备、冷却塔和环保处理设备。扈淑君认为，由于城镇化和工业化速度较快，越南对节能、环保和基础设施发展的解决方案有巨大需求。因此，绿色建筑、工业环保处理、可再生能源、新材料和智能运营管理等领域具有诸多合作前景。他认为，“越南正在大力推进南北高速铁路、城市轨道交通系统、工业园区、新城区等基础设施投资；同时实施碳减排、可再生能源和绿色产业发展政策。这些领域与中国企业的发展方向高度契合。”



山东企业代表还建议双方继续完善贸易对接平台，为企业了解市场、加强技术合作以及推动在越南的合资联营项目创造条件。她认为，加强两国企业合作不仅有助于拓展市场，还能促进区域供应链对接，符合东盟绿色和可持续发展趋势。



据总体评价，凭借地理位置、人力资源、经济发展速度以及在区域供应链中日益重要的作用等优势，越南正成为中国多个地方和企业关注的市场。在绿色工业、新能源和高科技等领域扩大合作，预计将为越中经济关系在未来增添更多动力。（完）