经济

越南全力冲刺2026年5500亿美元出口目标：农业与制造业双轮驱动，市场拓展成关键

2026年，越南全年出口目标设定为约5500亿美元。尽管上半年面临诸多挑战，全国出口额仍达到2943.4亿美元，这意味着下半年还需实现约2557亿美元的出口额，才能顺利完成全年既定目标。

Lê Thị Thúy Hà
越南全力冲刺2026年5500亿美元出口目标：农业与制造业双轮驱动，市场拓展成关键

越通社河内——2026年，越南全年出口目标设定为约5500亿美元。尽管上半年面临诸多挑战，全国出口额仍达到2943.4亿美元，这意味着下半年还需实现约2557亿美元的出口额，才能顺利完成全年既定目标。

农业板块延续贸易顺差优势

7月中旬，位于同塔省的专门生产软果干的Nacoms公司生产车间内一片繁忙景象，出口订单明显增加。

Nacoms创始人兼负责人周氏兰芳表示，公司刚刚完成一个发往德国的软果干集装箱订单，这是今年以来签订的第四份出口合同。对于一家成立时间尚短的中小企业而言，产品质量获得国际市场认可，并持续获得出口订单，为企业未来发展注入了坚定信心。目前，公司正着手扩建厂房，以满足不断增长的国际市场需求。

Trà Vinh Farm公司旗下椰花蜜品牌Sokfarm也保持乐观态度。公司首席执行官范廷义表示，其产品不仅覆盖越南全国大型超市，还出口至日本、欧盟、北美等近20个市场，并持续迎来新的国际客户。

越南果蔬行业延续强劲增长态势。越南果蔬协会（Vinafruit）数据显示，仅6月份水果出口额就接近10亿美元，今年前6个月果蔬出口总额超过37亿美元。在市场持续拓展的带动下，全年出口额有望首次突破100亿美元大关。

值得关注的是，加工果蔬产品出口占比已提升至35.82%，明显高于2025年同期的29.33%，这不仅有助于提高产品附加值，也在一定程度上降低了鲜果季节性波动带来的影响。

水产品方面，虾类出口继续保持稳定增长。中国内地及香港仍是最大增长引擎，上半年出口额约8.45亿美元，同比增长44%，占越南虾类出口总额的36%。其中，对中国市场出口接近8.09亿美元，同比增长47%；对日本、韩国和澳大利亚出口也保持良好增长态势，而对欧盟出口则小幅增长2%。

越南水产加工与出口协会（VASEP）预计，2026年全国水产品出口有望增长8%至10%，出口额将超过120亿美元。

木材行业释放出积极信号。今年前6个月，木制品出口额达85亿美元，同比增长4.4%；同期木材进口18亿美元，同比增长20%，其中自美国进口木材原料增幅达83%。

西贡生产贸易发展股份公司（Sadaco）董事长陈国孟表示，美国是越南最大的木材出口市场，原材料进口增加意味着未来几个月对美木材出口有望进一步扩大。此外，木材行业往往在第三季度和第四季度初迎来出口旺季，因此对下半年出口前景保持乐观。

总体来看，今年上半年木材及木制品、咖啡、虾类、果蔬、大米、巴沙鱼等主要农产品均实现较大贸易顺差，农业部门累计贸易顺差超过90亿美元，为实现2027年农业出口突破1000亿美元的目标奠定了坚实基础。

进口增长为下半年出口积蓄动能

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皮鞋——出口至英国市场的商品之一。图片来源： 越通社


尽管面临诸多挑战，2026年前6个月越南货物进出口总额仍接近5500亿美元，同比增长27.1%。其中出口约2665亿美元，同比增长21%；进口2832亿美元，同比增长33.4%，贸易逆差约166.5亿美元。

然而，专家认为，这一逆差主要源于企业扩大进口生产原材料和设备，为未来出口做储备。

越南工贸部进出口局副局长陈清海指出，当前进口增长主要集中在电子产品、计算机及零部件、机械设备以及钢铁、化工、塑料、纺织和制鞋原材料等生产资料。这些进口商品将成为推动未来生产和出口增长的重要资源储备。

胡志明市经济大学商业研究院院长武春荣也表示，人工智能（AI）产业快速发展推高了全球电子零部件需求，越南企业提前储备生产原料，将有利于未来出口增长。同时，大量设备和零部件进口主要来自外资企业，其出口订单已有保障，因此未来出口前景依然乐观。

专家形容，今年上半年近170亿美元的贸易逆差更像是支撑下半年出口增长的“储备资本”。随着美国、欧盟、日本、韩国等传统市场进入年底采购旺季，越南全年货物贸易总额有望首次突破1万亿美元。

持续拓展国际市场

面对全球贸易环境仍存在的不确定性，越南政府正积极采取一系列措施巩固出口增长，包括加强经济外交、充分利用自由贸易协定（FTA）、深化行政改革、降低物流成本、支持企业融资以及消除贸易壁垒，不断提升越南商品的国际竞争力。

越南工贸部表示，未来几个月将重点帮助企业更好利用现有FTA，并加快推动与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自由贸易协定的签署。该协定生效后，将成为越南第18个FTA，为出口增长创造新的发展空间。

企业方面也正积极开拓新市场。南湄公农产品股份公司（Somekco）总经理邓贵仁表示，公司主营香蕉和鲜椰出口。今年以来，中东市场面临困难，因此企业积极转向中国市场，并计划进一步开发俄罗斯市场，以扩大销路、提升产品价值。

越南果蔬协会秘书长邓福源表示，在政府积极解决种植区编码、包装和通关等问题后，榴莲等优势产品出口持续增长，加工果蔬、果汁和水果干等产品出口也快速提升，加之美国、欧盟、日本、韩国和澳大利亚等高端市场需求持续扩大，越南果蔬出口今年有望首次突破100亿美元。

与此同时，腰果行业也正全力冲刺出口目标。越南腰果协会副主席白庆日表示，美国市场继续保持强劲增长，对美出口额近4.47亿美元，同比增长33.46%；欧洲及其他市场约占出口总额62%，市场结构更加均衡，有助于分散市场风险。如果当前增长势头得以延续，今年越南腰果出口额有望达到50亿美元，进一步巩固越南作为全球最大腰果仁出口国的地位。(完)

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Lê Thị Thúy Hà
越通社
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