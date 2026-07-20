经济

促进增长 提升越南金融地位

在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

胡志明市越南国际金融中心。图自越通社
胡志明市越南国际金融中心。图自越通社

越通社胡志明市——在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

为将这一资源转化为流入经济体的资金，实施基于四大核心支柱的政策解决方案与国际合作以及2026年7月刚成立的咨询组所开展的参谋活动，将成为具有决定性的举措。

投资承诺必须转化为行动

截至目前，胡志明市的越南金融中心航空金融中心、金融科技中心（Fintech Hub）以及海事金融生态系统等多项重要组成部分已投入运行。同时，通过于7月12日成立由13名成员组成的咨询组进一步完善治理架构。

胡志明市越南国际金融中心执行机构副主席阮友勋表示，最终目标并非停留在原则性文件上的投资承诺，而是如何将其转化为实际金融交易，形成流入经济体的真实资金。

为实现从承诺向资金拨付转变的目标，阮友勋指出，需同时满足四项条件。第一，胡志明市需准备具备吸引国际资本条件的项目清单，确保法律文件完善和还款机制清晰；第二，将迅速部署多元化引资工具，如国际债券、绿色债券、投资基金、贸易融资及专业金融产品等；第三，应通过担保、信用保险、信用评级等机制，在开发性金融机构参与下建立风险分担机制；最后，每一项投资承诺都必须具体化为包含项目、资金规模及实施进度的行动计划。

在金融中心建设过程中，与国际合作伙伴的合作项目带来了切实启示。在近日于胡志明市举行的越韩金融合作论坛上，韩国驻胡志明市副总领事权泰汉（Kwon Tae Han）强调，在数字化转型和人工智能正在重塑全球经济的背景下，将越南充满活力市场的优势与韩国在金融科技及电子金融基础设施方面的发展经验相结合，将为胡志明市越南国际金融中心的发展提供强大动力。

权泰汉认为，双方可尽早开展合作的领域包括二维码支付对接、债券市场发展以及加强两国金融机构之间的联动。胡志明市越南国际金融中心提出了与韩国的五大重点合作方向，包括吸引大型金融机构扩大在该中心的布局；通过绿色债券、可持续债券、投资基金和项目融资发展国际筹资渠道；实现支付系统对接；在沙盒（sandbox）机制下开展金融科技与人工智能合作；通过研究机构和高校合作培养高素质人力资源。

越南胡志明市国际金融中心执行机构副主席阮友勋。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：越南国际金融中心的新动力

越共中央政治局6月8日发布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，被评价为改变吸引外资思维的重要里程碑，首次肯定外资经济是经济的组成部分，同时是推动增长、创新和国际一体化的动力

完善体制与发展金融基础设施

在充分认识到机遇与挑战并存的基础上，胡志明市越南国际金融中心执行机构与胡志明市政府正主动实施一系列综合解决方案，以疏通外资流入渠道。当前首要重点是与中央部委密切配合，对规范性法律文件体系进行全面审查，以营造开放、具有吸引力和竞争力的投资环境。

胡志明市越南国际金融中心领导指出，从现在到年底的重点任务是推动首批金融产品投入运行，优先发展投资基金、国际债券以及绿色金融生态系统。在技术与交易领域，该中心将促进跨境支付沙盒机制，发展数字金融，并为以优势农产品为主的商品交易所投入运行做准备。

此外，胡志明市正加大对高安全性的数字基础设施的投资力度，实现与全球网络的顺畅连接；同时为银行、证券公司、基金管理公司、审计机构及国际仲裁组织扩大在中心的布局建立支持机制。

在咨询组的参谋支持下完善治理体系，并结合高素质人力资源培训计划，将有助于将投资承诺转化为流入经济的资金，促进增长并提升越南的金融地位。（完）

越通社
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