越共第十四届中央委员会第三次全体会议在河内隆重开幕

本次会议上，越共第十四届中央委员会将审议并对贯彻落实越共十四大决议的重大问题以及新阶段党和政治体系建设与国家发展的相关内容做出决定。

苏林总书记、国家主席在致开幕词时强调，党的十四大确定了路线、目标和重大战略方向；二中全会为本届任期的组织架构与运行规则奠定了基础；三中全会则必须将这些方向转化为具体决策，以破解瓶颈、疏通资源，并构建新的发展能力。本次全会讨论的13项内容涉及多个领域，但均朝着一个更高的目标迈进：即构建和提升新阶段领导、执政、治理、行动、发展以及保卫国家的能力。

本着这一精神，越共中央总书记、国家主席提出了4个重点讨论内容，即实现从“组织机构精简重组”向“提高党的领导力、执政力及党和政治体系运行质量”的转变。组织机构的重组创造了更加精简的结构，但精简只是前提条件；最终目标是实现党更高效地领导、国家更好地治理、机构更敏捷地运行、人民得到更好的服务以及人民的实际生活水平得到进一步提高。这一转变必须确保纪律严明、组织清晰、权力受到监督、责任得到落实；并把决策质量、落实成效以及人民的信任作为衡量标准。

苏林建议，要实现从“分散管理”向“统一治理发展空间与国家资源”的转变；要实现从“主要依靠要素投入扩大的增长”向“依靠生产率、知识、技术和人才的发展”的转变。2026年前六个月经济社会情况报告及后六个月重点任务举措，与越南发展模式创新方案必须置于同一个脉络之中。

苏林要求，会议闭幕后，各项决议和结论必须立即将行动计划落实到位，确保“目标明确、任务明确、权限明确、资源明确、责任明确、时限明确、成果明确、绩效明确”；坚决克服“主张正确但体制化滞后、组织实施不力、成效不彰”的状况。

按计划，越共第十四届中央委员会第三次全体会议将持续至2026年7月24日。

会议开幕之前，中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容；随后前往北山路英雄烈士纪念碑上香缅怀各位英雄烈士。（完）