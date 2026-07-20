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广宁将承办2027年APEC财长会议

7月20日，由财政部副部长陈国方为团长的越南财政部工作代表团与广宁省人民委员会就2027年亚太经合组织（APEC）年期间财政部部级会议筹备工作进行了工作会议。

越通社广宁——7月20日，由财政部副部长陈国方为团长的越南财政部工作代表团与广宁省人民委员会就2027年亚太经合组织（APEC）年期间财政部部级会议筹备工作进行了工作会议。

财长部长会议是2027越南APEC年框架内的重点活动之一。预计会议将于2027年10月在下龙市举行，届时将有来自APEC 21个成员经济体的代表团以及10个国际组织和嘉宾代表团参会。

在工作会上，双方就具体协调方案进行了交流并达成一致，包括对外礼宾工作；会议正式会场及边会活动的设施、场地准备；医疗保健工作；志愿者队伍动员；文化艺术节目组织；宣传报道和庆典装饰工作。

广宁省人民委员会副主席黎文映在工作会上表示，这是一项重要的政治活动，有助于向国际友人广泛宣传广宁省形象。凭借承办多项国家和国际级大型活动的经验，广宁省将周到准备一切最佳条件，确保会议圆满成功。

在工作访问框架内，财政部工作代表团已对2027 APEC年期间财政部部级活动拟举办地点进行了实地考察。（完）

越通社
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