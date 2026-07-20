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越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕

7月20日上午，越共第十四届中央委员会第三次全体会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致开幕词。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持开幕会。

越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕。图自越通社
越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕。图自越通社

越通社河内——7月20日上午，越共第十四届中央委员会第三次全体会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致开幕词。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持开幕会。

本次会议上，越共第十四届中央委员会将审议并对贯彻落实越共十四大决议的重大问题以及新阶段党和政治体系建设与国家发展的相关内容做出决定。

苏林在致开幕词时强调，党的十四大确定了路线、目标和重大战略方向；二中全会为本届任期的组织架构与运行规则奠定了基础；三中全会则必须将这些方向转化为具体决策，以破解瓶颈、疏通资源，并构建新的发展能力。本次全会讨论的13项内容涉及多个领域，但均朝着一个更高的目标迈进：即构建和提升新阶段领导、执政、治理、行动、发展以及保卫国家的能力。

因此，中央通过的各项决策必须实现“四个战略转变”：提高党的领导力、执政力以及党和国家机器的运行质量；统一治理发展空间，高效发挥国家资源作用；确立依靠生产率、知识、技术和人才的发展模式；主动预防、提高抵御能力与适应能力，坚决保卫国家。同时，须集中回答以下问题：每一项决策能破解什么瓶颈？能创造什么新能力？高效贯彻落实需要哪些条件？

本着这一精神，越共中央总书记、国家主席提出了4个重点讨论内容，即实现从“组织机构精简重组”向“提高党的领导力、执政力及党和政治体系运行质量”的转变。组织机构的重组创造了更加精简的结构，但精简只是前提条件；最终目标是实现党更高效地领导、国家更好地治理、机构更敏捷地运行、人民得到更好的服务以及人民的实际生活水平得到进一步提高。这一转变必须确保纪律严明、组织清晰、权力受到监督、责任得到落实；并把决策质量、落实成效以及人民的信任作为衡量标准。

越共中央总书记、国家主席建议，要实现从“分散管理”向“统一治理发展空间与国家资源”的转变。关于第十三届中央委员会2022年6月16日第18号决议落实情况的中期总结内容；确定修改《土地法》及相关法律的观点；以及第十二届中央委员会2018年10月22日第36号决议落实情况的总结内容并出台关于将越南建设和发展成为海洋强国的中央决议，都必须置于“领土统一治理”的思维下进行审议。

中央需要澄清要求：土地管理须从“按宗地管理”转向“空间治理”；从“侧重行政手续”转向“疏通并创造资源”；从“财产补偿”转向“重塑生活”，确保拆迁户拥有等于或优于原有的住房、生计与生活条件。海洋是生存、发展和捍卫主权的空间，必须进行综合治理，并与陆地、港口、物流以及各经济走廊和国际合作相连接。疏通资源必须与保护合法权益并行；权力下放必须与控制投机、浪费及利益集团挂钩；数据必须保持统一且互联互通。

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越共中央总书记、国家主席明确指出，要实现从“主要依靠要素投入扩大的增长”向“依靠生产率、知识、技术和人才的发展”的转变。2026年前六个月经济社会情况报告及后六个月重点任务举措，与越南发展模式创新方案必须置于同一个脉络之中。

越共中央总书记、国家主席要求，各位中央委员应在分组讨论中集中深入研讨，对决议草案、行动计划提出直接修改意见；发言须简明扼要、直奔主题、立场鲜明、论据清晰、建议明确、方案具体；从而直接为完善中央的决策做出贡献。一切选择都必须把国家与民族利益、人民的合法正当权益以及国家的长期效益置于最高位置。

越共中央总书记、国家主席要求，会议闭幕后，各项决议和结论必须立即将行动计划落实到位，确保“目标明确、任务明确、权限明确、资源明确、责任明确、时限明确、成果明确、绩效明确”；坚决克服“主张正确但体制化滞后、组织实施不力、成效不彰”的状况。

越共第十四届中央委员会第三次全体会议开幕前，中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容；随后前往北山路英雄烈士纪念碑上香缅怀各位英雄烈士。

按计划，越共第十四届中央委员会第三次全体会议将持续至2026年7月24日。（完）

越通社
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