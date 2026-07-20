越南主动应对数字时代“认知战” 强化人工智能时代意识形态安全防线

越通社河内——当前，越南意识形态基础保护及对错误、敌对观点的斗争继续保持主动态势。然而，在人工智能、大数据和社交媒体迅猛发展的背景下，敌对势力正不断利用新技术发动所谓“认知战”，企图影响社会思想、公众信任以及全民大团结。



这是越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决在2026年上半年宣教和民运工作总结暨下半年任务部署会议上作出的强调。郑文决表示，这是一场没有终点的斗争，必须不断创新工作方式，提升队伍素质和技术手段，才能在数字时代牢牢掌握意识形态领域的主动权。



与会专家认为，“认知战”是一种新型作战方式，不依赖传统武器，而是利用数据、算法、人工智能和社交媒体的力量，对人的认知、情绪和行为施加影响。



胡志明国家政治学院哲学研究所副所长黎氏青霞副教授表示，人工智能和社交媒体算法正被用于放大虚假信息，通过用户反复接触假消息形成“虚假真实效应”。歪曲信息的传播方式日趋隐蔽，常以短视频、图片、文化产品或娱乐内容等形式出现，使识别和治理难度不断增加。



她建议，越南应加强人工智能和社交媒体监测工具建设，建立大数据分析系统，及早发现虚假信息和信息操纵活动；同时加快发展本土技术解决方案，提升自主可控能力，减少对国外平台的依赖。此外，还应培养具备人工智能应用、数据分析和识别技术滥用能力的专业人才队伍。



越南公共行政与治理学院跨学科、外语与信息技术系主任阮氏秋河副教授也表示，与传统敌对宣传不同，“认知战”通过基于用户数据的内容精准推送，直接影响个人的信任、情绪和行为。



她指出，借助人工智能，歪曲信息如今可以快速生成，甚至能够制作高度逼真的虚假图片、音频和视频，使辨别真伪更加困难。因此，除提升技术能力外，还应加强风险预测、预警机制建设，培养高素质人才，提高全社会抵御虚假信息的能力。



专家认为，维护党的意识形态基础不仅要反驳错误信息，更要主动构建内容丰富、传播力强、吸引力高的权威信息体系。当权威信息传播更快、更准确、更贴近群众时，歪曲言论的生存空间将不断缩小。



在此背景下，保护党的意识形态基础必须从理念、组织建设到科技应用等方面同步创新。



黎氏青霞建议，相关工作应由“被动应对”转向“主动预判”，综合运用政治学、传播学、数字技术和心理学等多学科手段，及早识别敏感问题，及时提供权威信息。



她还建议建立跨领域专家队伍，加强宣教部门、新闻媒体、科技企业和网络社群之间的协同合作，同时完善科研支持机制，加快人工智能、大数据和网络安全技术研发，为意识形态安全提供科技支撑。



在制度建设方面，专家认为，应加快完善人工智能和数据治理法律框架，坚持透明、问责、个人数据保护和隐私保护原则，同时明确人工智能开发和应用主体责任，并建立高风险人工智能应用监管机制。



阮氏秋河表示，在数字时代，意识形态工作应由单纯“防”向“建防结合”转变，把建设权威信息生态体系作为巩固社会信任的重要基础。



实践表明，人民群众的信任首先来源于党的领导成效、国家治理能力以及经济社会发展成果。因此，在反驳错误观点的同时，提供准确、透明、及时的信息，广泛传播国家发展的积极成果，被认为是抵御数字时代“认知战”最坚实、最持久的“防护盾”。（完）



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