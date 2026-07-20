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落实第06-NQ/TW号决议：对外信息工作承担着讲好越南故事的使命

越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外信息工作确立了新使命：构建国家软实力。在贯彻落实该决议的全国会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，必须创新对外信息方式并使其走向现代化，从而在国际社会中强有力地传播一个自强、创新且负责任的越南形象。这正是对外信息工作力量肩负起历史责任的指南——以建设性思维讲好越南故事，主动让国家融入时代的潮流，并在国际友人心目中深植深厚的战略互信。

越通社记者在越共十四大新闻中心进行报道工作。图自越通社
越通社记者在越共十四大新闻中心进行报道工作。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外信息工作确立了新使命：构建国家软实力。在贯彻落实该决议的全国会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，必须创新对外信息方式并使其走向现代化，从而在国际社会中强有力地传播一个自强、创新且负责任的越南形象。这正是对外信息工作力量肩负起历史责任的指南——以建设性思维讲好越南故事，主动让国家融入时代的潮流，并在国际友人心目中深植深厚的战略互信。

越南外交部前副部长范光荣大使表示，党在第06-NQ/TW号决议中所确立的对外新愿景属于一个统一的整体，与关于国际融入的第59-NQ/TW号决议以及其他关于国家发展的战略决议有着紧密的有机联系。这些政策在理论上的相辅相成，是引领对外信息工作成功实现历史性转变的坚实基础——即从“参与、适应和接受”的思维，转向“主动塑造、建设和贡献”的思维。

范光荣大使认为，新时代的越南故事需要以主动、自信的姿态来讲述，通过积极为世界政治、全球经济和人类文明进步贡献智慧，将国家置于时代的主流之中，与时代同频共振。范光荣大使评价道：“越南必须主动将自身融入时代的大趋势中，如和平、合作与发展；增长模式转型；科学技术、创新、数字化转型和绿色转型的突破。这些都是正在塑造世界未来的趋势。”

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越通社不断加大数字化转型力度。图自越通社

外交学院前院长杨文广副教授认为，数字时代的对外信息工作必须通过真实、富于特色且能够打动受众的故事，致力于构建知识、信任与说服力。在世界局势风云变幻、大国战略竞争日趋激烈的背景下，“自强与战略自主”思想正是我们提升抵御世界变局能力、准确定位自身角色与战略利益的坚实基础，从而能够灵活争取来自所有合作伙伴的资源，服务于高质量发展。

在“认知战”于网络空间每时每刻都在上演并直接影响社会的背景下，对外信息工作正是国家软实力的有机组成部分，与数字主权和信息安全息息相关。因此越共中央宣教与民运部部长郑文决于7月2日在宣教与民运部上半年工作总结暨2026年下半年任务部署会议的总结发言中强调，官方信息必须主动先行、全面覆盖并引导舆论，决不能滞后或回避难题，从而杜绝给谣言和有害信息留下可乘之机。

郑文决指出，这一过程要求实现从单纯的“信息管理”向“主动治理社会信任”的实质性转变，用事实和国家取得的生动发展成果来筑牢信任。

越南外交部前副部长阮芳娥表示，为了将第06-NQ/TW号决议的宏观导向转化为高效的解决方案，对外信息工作需要从“推广静态形象”的思维，转向“构建国家软实力”与“构建一体化数字媒体生态系统”；需要主动尽早掌握并引导舆论，加大技术应用力度以减少对外部的依赖；同时加强管理机构、新闻媒体、科技企业以及海外越南人社区和内容创作者等各方力量之间的紧密协同。坚持思维与路径的创新，以“构建信任”为核心，将有效维护国家利益，并使对外信息工作在数字时代中发挥出最大效能。（完）

越通社
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越南—新纪元

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