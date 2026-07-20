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2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词。图自越通社
越共中央政治局委员、越南国会主席陈青敏在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议上发表讲话。图自越通社
越共中央政治局委员、越南国会主席陈青敏在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议上发表讲话。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议上发表讲话。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议上发表讲话。图自越通社
与会代表表决通过会议议程。图自越通社
与会代表表决通过会议议程。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。图自越通社
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越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕

2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。

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#会议 #党中央

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