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翫目山口全长约18公里，沿山势蜿蜒而行，是连接林同高原与越南南中部沿海地区的重要门户。图自 越通社
翫目山口全长约18公里，沿山势蜿蜒而行，是连接林同高原与越南南中部沿海地区的重要门户。图自 越通社
翫目山口以蜿蜒曲折、险峻陡峭的急弯而闻名。图自 越通社
翫目山口以蜿蜒曲折、险峻陡峭的急弯而闻名。图自 越通社
连续盘旋的山路依山而建，与松林、山谷相映成景，构成了翫目山口雄伟壮观、独具特色的自然景观。图自 越通社
连续盘旋的山路依山而建，与松林、山谷相映成景，构成了翫目山口雄伟壮观、独具特色的自然景观。图自 越通社
多任（Đa Nhim）水电站引水管道横跨翫目山口山坡，是越南大型水电工程之一。图自 越通社
多任（Đa Nhim）水电站引水管道横跨翫目山口山坡，是越南大型水电工程之一。图自 越通社
多任（Đa Nhim）水电站压力输水管道沿翫目山口山坡铺设，与林同省和庆和省交界地区壮丽的山林景观相互映衬，成为一道独特的风景线。图自 越通社
多任（Đa Nhim）水电站压力输水管道沿翫目山口山坡铺设，与林同省和庆和省交界地区壮丽的山林景观相互映衬，成为一道独特的风景线。图自 越通社
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林同省翫目山口的壮丽风光

翫目山口（Đèo Ngoạn Mục）位于27号国道，连接林同省D'Ran乡与庆和省林山乡，是越南南中部—西原地区著名的山口之一，以险峻蜿蜒的盘山公路和壮丽的山地风光闻名。

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#山口 #大乐 #美景 #旅游

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