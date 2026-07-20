8月30日前必须完成陆地边境乡100所中小学寄宿制学校建设

越通社河内——越南政府副总理黎进珠20日签发政府总理关于加快推进陆地边境乡中小学寄宿制学校建设的第50/CĐ-TTg号通知。根据政府总理的要求，所有学校必须在8月30日前完成建设并交付使用，以及时服务2026-2027学年。



根据政府总理的指示，中小学寄宿制学校建设任务在22个陆地边境省份部署。政府总理要求，各地方以最大程度调动资源，集中排忧解难，加快推进施工进度，确保在8月30日前竣工，并在2026-2027新学年开学之际统一举行落成典礼。



通知明确指出，在陆地边境乡建设中小学寄宿制学校体系是一项重要任务，旨在具体化中央政治局的主张，为边境地区学生创造更好的学习和生活条件，有助于发展人力资源、保障社会民生、巩固边境地区国防安全。



政府总理要求教育培训部牵头，并与各部委和地方配合，抓紧完善相关机制政策，健全陆地边境乡学校建设指导委员会，同时完善关于该地区学生和寄宿制普通学校政策的决议和法令草案；与内务部协调研究，颁布关于组织机构、编制定额的规定，特别是对服务、照顾和管理低年级学生的员工队伍。



对于有陆地边境乡的各省市，政府总理要求省委、市委书记和省人民委员会主席直接领导、指导，对项目的进度、质量和投资效果负全面责任。同时，重点排除困难，最大程度调动资源，指导当地武装力量在必要时支援人力、机械、设备，确保在8月30日前完成100所学校，绝对不发生流失和浪费。



政府总理同时要求相关部委主动协调，及时排除实施过程中产生的困难和障碍，定期检查督促进度，确保各工程按计划完成，满足质量和安全要求，为新学年投入使用做好准备。（完）

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