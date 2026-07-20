经济

越南企业获得更多加入沃尔玛供应链的机会

沃尔玛将继续参加2026年越南国际采购展，以寻找和发展越南供应商。该集团持续参会表明，越南在其全球供应链多元化战略中日益受到这家美国领先零售集团的重视。

附图。图自投资报
附图。图自投资报

越通社河内——越南工贸部国外市场开发司表示，沃尔玛在全球19个国家拥有超过1.09万家门店和会员店，每周服务约2.8亿顾客和会员。沃尔玛将继续参加2026年越南国际采购展（Viet Nam International Sourcing 2026），以寻找和发展越南供应商。该集团持续参会表明，越南在其全球供应链多元化战略中日益受到这家美国领先零售集团的重视。

据国外市场开发司的消息，2026年越南国际采购展将于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心举行。沃尔玛继续是来自美洲地区的重点采购商之一，受到越南企业界的高度关注。

据悉，沃尔玛重点寻找六大品类供应商，包括服装及配饰、鞋类、纺织品及辅料、家用电器、家具、食品和消费品。这些均为越南具有生产和出口优势的领域。然而，要加入沃尔玛的供应链，企业需要证明其稳定的生产能力、均一的质量、有竞争力的价格以及承接大规模订单的能力。

沃尔玛目前是全球最大的零售集团之一。在2026财年，该集团营收约7130亿美元，全球员工约210万人。凭借庞大的分销网络和强大的采购能力，成为沃尔玛的供应商为越南商品进入全球规模的国际分销体系打开了机遇。

然而，这一规模也伴随着对产能、交货进度、原材料管理、物流、溯源、社会责任、劳动条件和环境保护等方面的严格要求。

沃尔玛自2013年起在越南设立代表处，并连续多年参加越南国际采购展，以了解产品、考察企业能力并开发长期供应源。通过该展会，越南企业有机会直接接触全球零售体系的要求、标准和评估流程，从而调整产品策略和完善生产流程。

为提升与沃尔玛及国际采购商合作的效果，越南企业需要主动准备英文版能力档案、产品目录、样品、质量认证、产能信息、交货时间、定价政策、出口经验以及环保和可持续发展承诺等材料。

沃尔玛继续参加2026年越南国际采购展，有助于肯定越南在全球供应链中的吸引力，同时为越南商品进入国际分销体系创造更多机会。（完）

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越通社
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