经济

越南纺织服装业加快重塑发展模式

2026年上半年，越南纺织品服装出口总额超过222亿美元，同比增长1.7%。在市场波动、供应链中断以及运输成本和原辅材料采购成本持续攀升等多重挑战下，这一成绩充分体现了越南企业所作出的巨大努力。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社河内——2026年上半年，越南纺织品服装出口总额超过222亿美元，同比增长1.7%。在市场波动、供应链中断以及运输成本和原辅材料采购成本持续攀升等多重挑战下，这一成绩充分体现了越南企业所作出的巨大努力。为实现480亿美元的出口目标，企业需要不断提升经营管理水平，提高生产效率，扩大生产规模，进一步推动出口增长等。

越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高有孝表示，2026年上半年该集团营业收入超过10万亿越盾，增长9.6%；税前利润达8829亿越盾，同比增长32.4%；员工月均收入也增长8.9%。

为主动应对市场变化，集团各职能部门已积极提出库存管理方案，棉花采购优化方案及提高原材料利用效率方案，有效降低棉花价格和汇率波动带来的风险。同时，根据市场需求积极调整产品结构，逐步提升对中国市场、外商直接投资（FDI）企业以及国内市场客户的供应能力。

当前，全球经济形势依然复杂多变，竞争压力不断加剧。特别是，美国对所有进口商品征收10%临时关税的政策将于7月24日到期。此外，全球经济增长持续放缓，也将进一步加大企业在今年下半年面临的经营压力。

谈及这一问题，高有孝认为，主要市场消费需求持续疲软，价格下行压力不断加大，贷款利息和原材料价格仍可能继续波动，加之纺织服装出口国之间的竞争日趋激烈，都将对企业生产经营活动带来影响。

为实现全年营业收入超过20万亿越盾、利润达1.4万亿越盾、进出口顺差增长10%等目标，该集团将重点实施一系列综合性举措，如优先维护战略客户，提高生产效率和加强现金流管理，加快数字化转型，完善企业管理平台，提升质量管理体系和企业社会责任水平，同时加强原产地监管，以满足出口市场日益提高的要求。

越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江表示，2026年上半年，越南纺织品服装出口总额超过222亿美元，同比增长1.7%；纺织服装原辅材料进口额达132.4亿美元，同比增长4.3%。

除了所取得的积极成果之外，纺织服装业目前仍要面临诸多挑战，包括主要市场需求复苏缓慢，价格竞争日趋激烈，60%至70%的原辅材料依赖进口以及环境、社会与治理（ESG）合规成本、产品溯源要求不断提高等。

越南纺织服装行业依靠扩大规模实现增长的空间已有限。要实现全年480亿美元的出口目标，该行业必须加快发展方式转型，着力提高生产效率和产品附加值，增强原辅材料自主供应能力，积极开拓多元化市场，大力推进数字化转型和绿色转型。

与此同时，应围绕发展国内市场，打造越南品牌和时尚产业，融入全球供应链；吸引对纺织—印染—后整理等环节的投资；推进自动化、智能工厂建设和人工智能应用等战略支柱持续发力。（完）

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越通社
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