经济

CPTPP——推动自由贸易发展的重要支点

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）持续巩固其作为全球标准最高、覆盖范围最广的新一代自由贸易协定之一的重要地位。尤其是在全球经济面临复杂地缘政治变化、供应链中断及贸易保护主义抬头的背景下，CPTPP正成为推动自由贸易的关键支点，为全球贸易注入新动能，开辟新的发展空间。

河西湖泰纺织化工公司拥有多批出口至美国和欧洲市场的订单。图片来源：越通社发
河西湖泰纺织化工公司拥有多批出口至美国和欧洲市场的订单。图片来源：越通社发


越通社胡志明市——《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）持续巩固其作为全球标准最高、覆盖范围最广的新一代自由贸易协定之一的重要地位。尤其是在全球经济面临复杂地缘政治变化、供应链中断及贸易保护主义抬头的背景下，CPTPP正成为推动自由贸易的关键支点，为全球贸易注入新动能，开辟新的发展空间。

专家认为，CPTPP与欧盟之间在贸易和投资合作方面仍拥有巨大潜力。亚太地区作为全球最具活力的经济板块，与拥有高治理标准和可持续发展优势的欧洲市场加强对接，将形成强大的协同效应，有效提升成员经济体应对外部经济和贸易冲击的整体韧性。

加拿大全球事务部贸易谈判司司长、加拿大CPTPP高级谈判代表团团长玛丽-凯瑟琳·斯皮尔斯表示，地缘政治变化正从根本上重塑国际贸易格局。她指出，当前世界不仅处于转型时期，更经历着国际秩序的深刻重构，各经济体需要积极参与塑造新的国际合作机制。她强调，加拿大将推动CPTPP与欧盟加强对话，视为中等规模经济体共同构建开放、透明、以规则为基础的国际贸易体系的重要基础。加强双方之间的联系，不仅有助于深化合作，更旨在推动成员经济体共同参与国际经贸规则制定，而非被动承受全球经济格局变化带来的影响。

越南工贸部多边贸易政策司WTO与贸易谈判处处长、越南CPTPP高级谈判代表团副团长阮山茶表示，在越南担任2026年CPTPP轮值主席国期间，各成员经济体一致同意围绕五大重点任务开展合作。其中，将对协定进行审查和更新，确保CPTPP继续保持高标准，并适应数字贸易、高韧性供应链及新兴贸易议题等发展趋势。另一项重要优先事项是加强与区域外伙伴，特别是欧盟的合作。CPTPP各成员部长早在2025年便已同意深化与欧盟合作，2026年将通过一系列具体合作项目推动相关共识落地实施。

面对全球供应链重组、数字化转型加速以及可持续发展的新要求，建立开放、透明、以规则为基础的贸易体系，被认为是提升各经济体韧性、促进国际投资和贸易便利化的重要保障。为此，CPTPP将提升协定实施成效作为重点，不仅着力提高成员对关税优惠政策的利用率，还将通过政府部门与企业界的密切合作，进一步释放服务贸易、投资、数字贸易及区域供应链等领域的发展潜力。

企业界普遍期待，随着CPTPP不断深化并加强与欧盟的合作，将进一步拓展供应链和投资空间，为越南商品进入更多国际市场创造机遇。企业认为，在自由贸易协定框架下实现进口关税及其他税费降至零，将有助于提升竞争力，并进一步扩大成员经济体之间的合作空间。

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永环股份公司（同塔省）在加工前对巴沙鱼进行清洗处理。图片来源：越通社发

尽管CPTPP与欧盟分处不同地理区域，但双方正通过供应链、资本流动、技术合作及共同经济利益不断加强联系。这不仅有助于拓展市场，也将进一步增强全球贸易体系的韧性。与此同时，新一代自由贸易协定正不断促进货物、服务、投资、数据和创新要素的自由流动，为国际营商环境带来更大的稳定性和可预见性。

Henoto越南公司总经理米凯莱·德尔科莱表示，加强CPTPP与欧盟合作将使企业受益匪浅，包括市场规模进一步扩大以及在自由贸易环境下形成更加公平、充分的竞争环境，这将有助于营造更加开放、便利的营商条件。他强调，当前经济形势下，最重要的任务是建设开放市场，而非封闭市场。他还表示，在CPTPP框架下，越南与加拿大在贸易投资领域具有诸多互补优势，其中能源产业是极具潜力的重要合作方向，符合越南大力推进绿色和可持续发展的总体方向。此外，农业、食品等产业同样拥有广阔的合作空间。

与此同时，InCorp越南公司总经理杰克·阮认为，企业在落实CPTPP过程中仍面临一些挑战和障碍，包括严格遵守协定规则、物流运输以及原产地规则等方面的问题。因此，要充分利用CPTPP带来的机遇，企业首先需要深入了解协定内容，并主动寻求专业咨询机构的指导，确保出口产品符合相关要求。

目前，CPTPP已形成较为完善的自由贸易体系，覆盖北美、欧洲及亚太地区多个重要市场，为成员经济体提供了广阔的合作与互联互通平台。近年来，越南对上述市场的出口持续快速增长，其中纺织服装、鞋类及农林水产品等优势产品增长尤为显著，为越南商品进一步进入国际市场创造了重要机遇。

此外，CPTPP还为越南与成员国深化合作提供了更加广阔的空间。协定对区域价值成分和原产地规则作出明确规定，有助于加强成员国之间的产业链合作，吸引更多外国投资进入越南开展生产和出口，从而进一步提升越南在全球产业链和供应链中的参与度。（完）

CPTPP各成员国部长及代表出席会议。多边贸易政策司供图

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越通社
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