越南工贸部拟于7月底举行自由贸易协定执行效率评估指数发布仪式

越通社河内——越南工贸部预计将于2026年7月底举行2025年各地自由贸易协定执行效率评估指数（FTA Index）发布仪式。



越南政府指示工贸部牵头，同有关部委和地方为发布仪式相关议程做准备并提出表彰建议，同时研究扩展FTA Index评估范围，完善机制和政策，提升自由贸易协定的实施成效等。



据工贸部关于2025年各地自由贸易协定执行效率评估指数的报告显示，各地FTA执行质量持续提升，同时为各地更加重视国际经济一体化工作并支持企业有效利用FTA注入动力。



根据2025年排名结果，“良好”等级共有5个地方，“较好”等级13个，“中等偏上”等级10个，“中等”等级5个，没有任何一个地方被评为“较弱”等级。



在落实FTA相关法律法规方面，工贸部报告指出，与2024年相比，各地在指导、宣传及支持企业落实FTA相关法律法规方面的质量有所提升。企业经常获得原产地规则指导的比例提高了15.9%；在优惠关税方面提高了16%，反映出各地方对企业在利用FTA过程中最为切实问题的关注。



此外，对话水平和对企业反馈的接受程度也显著提高，各项支持企业利用FTA的计划倾向于直接支持活动，并更加贴合企业的实际需求。（完）

越通社