越南共产党与日本自由民主党加强理论与政策交流

越通社河内——7月21日下午，越共中央理论委员会主席阮春胜教授在胡志明国家政治学院会见了由日本自民党（LDP）代理干事长萩生田光一率领对越南进行工作访问的日本自民党代表团。



会见中，阮春胜教授对日本自民党代表团到访表示热烈欢迎，并高度评价两党、两国在高度政治互信的基础上日益发展良好的关系。两国已为双边关系确立了新的发展愿景，同时继续申明双方全方位的合作关系并不是仅限于经贸领域。日本目前是越南第四大经济伙伴和第三大投资来源地。



阮春胜教授认为，在当前形势下，越南与日本需继续深化“致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”；推进新合作领域中的深层次与高效发展。



在过去一段时间两国积极合作基础上，越共中央理论委员会主席阮春胜认为，日本自民党代理干事长萩生田光一此访为进一步加强越日两党直接合作树立了新的里程碑；同时建议建立越南共产党与日本自民党之间的年度理论合作、对话与政策研讨机制。



日本自民党代理干事长萩生田光一表示，日本自民党希望进一步深化与越南开展在人工智能（AI）、半导体技术等战略领域及经济安全方面的合作。阮春胜教授认为，双方可以将越南的资源优势与日本的先进技术结合起来，共同打造高附加值产品。



会见中，双方还就两国所面临的人口老龄化及劳动力短缺等时代性挑战进行了讨论。（完）

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