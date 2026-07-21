☕️越通社新闻下午茶（2026.7.21）

胡国勇副总理检查为受灾房屋损失户安排的安置区域。图自越通社

越通社河内 ——7月21日，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议进入第二个工作日。上午，越共中央总书记、国家主席苏林主持会议。 全文



·7月21日，越南政府副总理胡国勇率领工作代表团前往莱州省芒叹乡看望慰问灾民并检查暴雨洪涝灾后恢复工作。 全文



·胡志明市启动150天全民健康体检专项行动后，各地迅速加快实施进度，力争12月15日前完成全市居民健康体检工作。据胡志明市卫生局统计，截至7月20日，全市有732873名居民完成定期健康体检，并建立电子健康档案。 全文



·《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）持续巩固其作为全球标准最高、覆盖范围最广的新一代自由贸易协定之一的重要地位。尤其是在全球经济面临复杂地缘政治变化、供应链中断及贸易保护主义抬头的背景下，CPTPP正成为推动自由贸易的关键支点，为全球贸易注入新动能，开辟新的发展空间。 全文



·7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。 全文

新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校签署合作协议。图自越通社

·在2026乐游岘港·悦享时光（Enjoy Danang Festival 2026）框架内，岘港市将于7月22日至26日举办多项文化、艺术和社区体验活动。其中，在美溪海滩举行的实景艺术表演和“海洋光之盛宴 - 千颗星辰触碰记忆之地”活动为亮点。



·值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，全国各地纷纷开展形式多样的“知恩图报”纪念活动。中央艺术院团与地方文化单位相继推出主题文艺演出，向革命烈士、伤残军人、伤病军人及革命有功人员致以崇高敬意，弘扬“饮水思源”的优良传统，激发爱国情怀与民族自豪感。



·在经历上半年积极增长之后，越南经济预计将面临更多挑战，因为对通胀、汇率和利率的压力加大。据汇丰银行（HSBC）表示，今年剩下的路程不仅是保持增长势头的问题，更是对增长质量和保持宏观平衡稳定能力的考验。



·7月22日至26日，宣光省公安厅同各机关、单位配合，在全省范围内设立3个采样站和18个采样点，为3900余名身份不明烈士亲属采集DNA样本。 全文

对遗骸状况进行评估，随后将进行DNA采样以确定烈士身份。图自越通社

·在推动文化和旅游深度融合发展的战略中，越南各地日益重视打造目的地品牌。文化遗产、自然景观和文化特色正转化为创意资源，为游客带来独具特色的体验，不断塑造各地鲜明的形象和吸引力。 全文



·全球最大在线旅游服务集团Expedia近日发布了2026年十大度假岛屿榜单（Island Hot List 2026），越南富国岛名列其中。与富国岛一同入选的还有圣卢西亚、葡萄牙的圣港岛、希腊的锡罗斯岛、挪威的罗弗敦群岛和斐济等著名目的地。 全文



·据西宁省林检分局20日发布的消息，该省职能机关根据《刑法》第234条规定，以“违反野生动物管理保护规定”罪，对涉及在福盛乡非法饲养104只无法证明合法来源的野生动物案件提起刑事诉讼。



·得益于吸引外资、成本竞争力、政策稳定以及自贸协定网络和企业灵活性等优势，日益增强的供应能力是助力越南在国际供应版图上不断升级的“拼图”。



·李山特区人民委员会常务副主席阮道表示，今年，李山地方政府和人民对海岛旅游发展充满期待，希望旅游业持续向好。截至2026年7月中旬，李山共接待游客超过14.3万人次，其中国际游客近4000人次。（完）

