越南海军015号“陈兴道”舰抵达广州，开启对华友好访问

越通社河内——越南海军第四区第162旅015号“陈兴道”舰于7月20日下午抵达中国广东省广州市新洲军港，正式开启对中国人民解放军海军的访问交流之旅。



此次访问由越南海军第四区副司令杜明大校率团带队。中国海军广州基地副参谋长张培玉大校主持欢迎仪式。越南驻华国防武官副武官杜仲阳大校以及当地政府代表也出席了欢迎活动。



越南人民海军代表团及015号“陈兴道”舰抵达新洲军港的欢迎仪式。图片来源：《人民军队报》

欢迎仪式在新洲军港隆重举行，现场气氛友好热烈，洋溢着浓厚的情谊。张培玉在仪式上表示，非常高兴迎接越南海军代表团的到访，并祝愿此次交流活动给代表团成员留下美好而难忘的印象。



杜明大校表示相信此次访问交流必将取得圆满成功，有助于进一步增进两国军队、特别是两国海军之间的相互了解与信任，为推动落实两党两国高层关于深化防务安全合作的重要共识作出积极贡献。



经过三天多的航行，“陈兴道”舰及越南海军代表团按计划顺利抵达中国。航渡期间，舰艇严格落实值班执勤制度，熟练开展装备操作和海上情况处置演练，与各级指挥机构保持通信联络畅通，各项技术装备运行稳定、安全可靠。代表团成员身体状况良好，精神饱满，已做好参加各项访问交流活动的充分准备。（完）

