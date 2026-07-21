越共十四届三中全会第二个工作日新闻公报

越通社河内 ——7月21日，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议进入第二个工作日。



一、上午，越共中央总书记、国家主席苏林主持会议。各位中央委员和代表们在全体会议上就以下四个内容展开讨论：



（1）第十四届中央委员会关于党员不得从事事项的规定。



（2）中央委员会4月8日发布关于《党章》的第20-QĐ/TW号规定的修改补充方案。



（3）关于革新越南发展模式的方案。



（4）第十三届中央委员会2022年6月16日发布关于继续革新完善土地制度、政策，提高土地管理使用效力、效率，创造动力将我国建设成为高收入发达国家的第18-NQ/TW号决议的阶段性总结方案以及修改《土地法》和相关法律的思路和方向。



二、下午，各位中央委员和代表们分组讨论以下内容：



（1）第十二届中央委员会2018年10月22日发布关于《到2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议总结方案。



（2）第十一届中央委员会2013年6月3日发布关于主动应对气候变化、加强资源管理和环境保护的第24-NQ/TW号决议总结方案。



明天（7月22日），中央委员会将继续按议程开展工作。（完）

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