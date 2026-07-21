越南政府总理黎明兴与加拿大总理马克·卡尼通电话

越通社河内——7月21日晚，越南政府总理黎明兴与加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）进行了首次通话。



黎明兴总理对加拿大政府在马克·卡尼总理领导下取得的重要成就，以及加拿大人民近年来对卡尼总理的高度信任表示祝贺，并强调越南始终将加拿大视为外交政策中的重要合作伙伴，并对两国自确立全面伙伴关系框架近10年来的积极、全面发展感到高兴。



黎明兴总理对双方保持各渠道、各层级代表团互访，并在地区及国际多边论坛上紧密配合、相互支持感到满意；评价两国有效发挥《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的作用，推动双方关系发展成为为重要的经贸与投资伙伴，双边贸易额在过去5年中增长了一倍。国防、安全、发展援助、教育培训、民间交流等领域的合作均得到双方积极关注，并取得了良好进展。



黎明兴总理讲话。图自越通社

黎明兴认为，两国合作潜力仍有待挖掘。越南政府总理建议双方紧密配合，落实多项具体优先事项，包括加强各层级及各渠道的代表团互访，优先推动两国高层领导互访；建议加拿大继续向越南商品，特别是农林水产品开放市场；鼓励加拿大企业加大对越南能源、绿色经济、循环经济等重点领域和项目的投资；建立执法领域的双边合作机制；加强在人工智能、量子、半导体等高新技术产业的高素质人才培养合作；继续在多边论坛上保持紧密且高效的协调配合。



加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）强调，越南是加拿大在东盟和印度洋—太平洋地区的关键伙伴，并重申两国拥有许多共同利益，在政治互信、广阔的经贸与投资、深厚的民间交流以及共同致力于推动合作、在快速变化且充满不确定性的国际背景下维护稳定与繁荣的基础上，建立了极其富有活力的伙伴关系。



关于双边关系，马克·卡尼总理对黎明兴总理关于加越全面伙伴关系良好发展与巨大潜力的看法表示赞同，一致同意早日将两国关系框架提升至新高度，并建议双方有关机构密切配合，为此项重要工作做好准备。



马克·卡尼总理希望双方紧密配合，推动在可持续与包容性发展、能源、航空航天、农业、食品安全、科学技术、高素质人才培养等领域的共同利益；同时推动两国间直航航班的开通，鼓励加强民间交流，为两国关系的发展奠定坚实的社会基础。



两国领导人一致同意加强协调，共同应对区域及国际挑战；继续支持东盟的中心地位，以及东盟和越南关于在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法基础上和平解决东海争端的立场。



马克·卡尼总理重申，加拿大将继续在区域及国际多边论坛上与越南保持紧密协调，支持越南做好2027年亚太经济合作组织（APEC）会议的主办国工作。



值此机会，马克·卡尼总理郑重转达了对越共中央总书记、国家主席苏林早日对加拿大进行正式访问的邀请。黎明兴总理感谢，并建议双方继续通过外交渠道进行沟通，同时转达了对马克·卡尼总理于2026年底访问越南的邀请。（完）

Lê Thị Hiền