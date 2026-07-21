奥地利前外交部长彼得·扬科维奇荣获越南友谊勋章

越通社河内 —— 越通社驻欧洲记者报道，7月20日，越南驻奥地利大使馆与越奥友好协会配合举行仪式，向奥地利前外交部长、奥越协会名誉主席彼得·扬科维奇（Peter Jankowitsch）及奥越协会集体授予越南国家主席的友谊勋章，以表彰他们为巩固和发展越南人民与奥地利人民友好关系所作出的积极贡献。



越南驻奥地利大使武黎泰黄在仪式上致辞时强调，友谊勋章是越南国家对彼得·扬科维奇先生六十多年来为两国关系不懈努力的充分肯定，同时也体现了越南人民对彼得·扬科维奇先生深切的感恩和珍视。



作为奥地利外交部长和越南真诚的朋友，彼得·扬科维奇先生一直支持和平、多边合作及与全球南方国家团结的目标；同时始终在联合国和欧洲支持越南。作为奥越协会主席（1998至2022年），他为加强两国在国家层面和民间层面的关系作出了贡献，支持了胡志明市和槟椥省的许多人道主义项目。

奥地利前外交部长、奥越协会名誉主席彼得·扬科维奇荣获越南友谊勋章。图自越通社

武黎泰黄大使也祝贺奥越协会自1976年成立以来，一直与越南人民并肩同行，努力打破包围和禁运，推动人道主义项目，愈合战争创伤，支持胡志明市和湄公河三角洲的橙剂/二恶英受害者和孤儿。乔治·瓦赫特（胡志寿）先生在越南生活和工作了10年，抗击回归热病，同时是胡志明主席的亲密外国朋友之一。



彼得·扬科维奇衷心感谢越南国家和人民授予崇高的友谊勋章，并表示，越南国家和人民在民族解放斗争中的英雄形象以及努力打破包围和禁运的精神，一直激励着他个人和奥越协会采取切实行动，呼吁国际朋友和奥地利人民帮助越南解决战争遗留问题，支持开展孤儿人道主义、为妇女提供职业培训等项目。



彼得·扬科维奇还对越南在革新时期经济社会发展取得的成就表示印象深刻，并建议奥越协会继续与越奥友好协会密切配合，推动两国民间外交和发展合作，迎接2027年建交55周年。（完）



