越新拓展半导体产业合作新空间

越通社胡志明市——2026年7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。



2026—2030年阶段被视为越南从参与全球供应链逐步迈向构建完整半导体产业生态系统的关键阶段。越南目前吸引了美满科技集团有限公司（Marvell）、瑞萨科技（Renesas）、英飞凌（Infineon）、高通（Qualcomm）、英伟达（NVIDIA）、韩资企业韩亚美光（Hana Micron）等多家国际半导体巨头以及众多从事集成电路设计、芯片封装与测试领域的企业赴越投资兴业。根据市场研究机构ResearchAndMarkets预测，2025—2030年期间，越南半导体市场规模预计将增加22.2亿美元，复合年均增长率（CAGR）约为7.1%。



作为越南全国创新和高科技中心，胡志明市凭借科技企业、高科技园区、高校、科研院所以及创新中心生态系统，在发展半导体产业方面具有显著优势。



2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛在胡志明市举行。图自越通社

QTSC公司总经理陈友勇表示，胡志明市指示QTSC研究并提出新建集中式数字科技园区的整合技术基础设施、配套服务和创新生态系统的专业化发展模式。其中，半导体产业被确定为重点发展领域之一，力争打造涵盖研发（R&D）、集成电路设计、测试、封装、半导体制造以及配套产业供应链发展空间。



新加坡多年来一直是越南最大的外资来源地之一，目前正在越南开展的投资项目超过4500个。仅2026年前五月，双边贸易额就达233亿新加坡元，同比增长超过43%。这些成果为两国进一步拓展高科技领域合作奠定了坚实基础，其中，半导体产业被评为未来十年最具发展潜力的合作领域之一。



越南驻新加坡商务参赞高春胜表示，许多新加坡企业不仅关注扩大在越业务布局，还希望寻找具备实力的合作伙伴，在集成电路设计、芯片封装与测试、研发（R&D）、人才培养以及区域和全球供应链建设等领域开展合作。



论坛期间，QTSC与新加坡半导体产业协会（SSIA）签署了合作备忘录，实现越南半导体产业生态系统与新加坡及区域半导体企业网络的对接。双方将围绕投资促进、企业对接、研发、技术转移、人才培养以及拓展半导体领域国际合作等方面开展务实合作。



此外，新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校也签署合作协议，进一步加强人才培养，建设能够满足未来半导体产业发展需求的工程师和专家队伍。（完）



