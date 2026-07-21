科技

越新拓展半导体产业合作新空间

2026年7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。

新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校签署合作协议。图自越通社
新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校签署合作协议。图自越通社

越通社胡志明市——2026年7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。

2026—2030年阶段被视为越南从参与全球供应链逐步迈向构建完整半导体产业生态系统的关键阶段。越南目前吸引了美满科技集团有限公司（Marvell）、瑞萨科技（Renesas）、英飞凌（Infineon）、高通（Qualcomm）、英伟达（NVIDIA）、韩资企业韩亚美光（Hana Micron）等多家国际半导体巨头以及众多从事集成电路设计、芯片封装与测试领域的企业赴越投资兴业。根据市场研究机构ResearchAndMarkets预测，2025—2030年期间，越南半导体市场规模预计将增加22.2亿美元，复合年均增长率（CAGR）约为7.1%。

作为越南全国创新和高科技中心，胡志明市凭借科技企业、高科技园区、高校、科研院所以及创新中心生态系统，在发展半导体产业方面具有显著优势。

vnanet-potal-dien-dan-hop-tac-viet-nam-singapore-ve-cong-nghiep-ban-dan-nam-2026-8901850.jpg
2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛在胡志明市举行。图自越通社

QTSC公司总经理陈友勇表示，胡志明市指示QTSC研究并提出新建集中式数字科技园区的整合技术基础设施、配套服务和创新生态系统的专业化发展模式。其中，半导体产业被确定为重点发展领域之一，力争打造涵盖研发（R&D）、集成电路设计、测试、封装、半导体制造以及配套产业供应链发展空间。

新加坡多年来一直是越南最大的外资来源地之一，目前正在越南开展的投资项目超过4500个。仅2026年前五月，双边贸易额就达233亿新加坡元，同比增长超过43%。这些成果为两国进一步拓展高科技领域合作奠定了坚实基础，其中，半导体产业被评为未来十年最具发展潜力的合作领域之一。

越南驻新加坡商务参赞高春胜表示，许多新加坡企业不仅关注扩大在越业务布局，还希望寻找具备实力的合作伙伴，在集成电路设计、芯片封装与测试、研发（R&D）、人才培养以及区域和全球供应链建设等领域开展合作。

论坛期间，QTSC与新加坡半导体产业协会（SSIA）签署了合作备忘录，实现越南半导体产业生态系统与新加坡及区域半导体企业网络的对接。双方将围绕投资促进、企业对接、研发、技术转移、人才培养以及拓展半导体领域国际合作等方面开展务实合作。

此外，新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校也签署合作协议，进一步加强人才培养，建设能够满足未来半导体产业发展需求的工程师和专家队伍。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #越新 #越南 #新加坡 #半导体 #合作论坛 #全球供应链 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

越南设立国家芯片试产中心 迈向半导体技术自主

越南设立国家芯片试产中心 迈向半导体技术自主

半导体被视为数字经济的基础，也是全球竞争中的战略技术。为了逐步掌握这一领域，越南不仅需要高素质人力资源，还必须完善创新生态系统。国家半导体芯片试产支持中心的成立，有望为实现在技术自主方面的渴望增添新动力。

TAZMO越南有限公司（位于西宁省隆后工业园区，100%日本投资）每年生产约7万台设备，为当地300多名劳动者提供了稳定就业岗位。图自越通社

日本半导体专家：越日合作前景广阔 越南迎来发展新机遇

在越南大力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的背景下，半导体产业被确定为需要优先发展的战略技术领域之一。在不断完善体制机制、政策体系和人才培养工作的同时，越南也正持续加强国际合作，以获取先进技术、提升科研能力，并逐步深度融入全球半导体产业价值链。

附图。图自越通社

三星加码越南人才培养 抢占AI与半导体制高点

7月8日，河内师范大学附属重点高中女学生黄香江，以美国高中毕业生学术能力水平考试（SAT）满分、雅思（IELTS）8.0成绩和越南高中毕业考试A01组合全国并列第一名的优异成绩，选择利用三星奖学金前往韩国科学技术院（KAIST）攻读计算机科学专业四年制本科。

更多

服务于数字政府基础设施建设和非现金支付技术展览会。图自越通社

越南批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》

越南政府副总理胡国勇于2026年7月14日签发了第1266/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》。根据《战略》，到2045年，越南将建设成为繁荣安全、充满人文情怀、高度发达的数字化国家；全面、同步、深入、包容地推进数字转型，使其成为国家发展的主要方式和经济增长的重要动力，助力提升劳动生产率、国家竞争力和人民生活质量。

嘉莱省人民委员会副主席林海江发表讲话。图自越通社

越南第二届量子拓扑材料高级研修班汇聚来自12个国家多位顶尖科学家

7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。

胡志明市越南国际金融中心。图自越通社

促进增长 提升越南金融地位

在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

获奖队获得表彰。图自越通社

2026年越南人工智能创新解决方案竞赛寻找应对实际难题的卓越AI解决方案

在经历了一连串长达48小时的高智力挑战（黑客松/Hackathon）后，越南人工智能创新解决方案竞赛（Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026）闭幕式暨结果公布仪式在河内19日下午正式举行；与此同时，活动对将全球智慧应用于解决越南实际难题的新一代“AI建造者”（AI Builders）进行了表彰。

“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社

越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行

国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

合作备忘录签署仪式现场。图自tphcm.chinhphu.vn

胡志明市城市铁路网络技术转让合作

7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。

越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社

越南重视基础科学研究工作

基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

政府副总理胡国勇发表讲话。图自政府门户网站

政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。

国会主席陈青敏在2025年VinFuture大奖上向获奖科学家授予纪念章。图自越通社

链接全球知识资源 为越南创造新价值

运行五年多来，由Vin集团（Vingroup）创设的非营利性全球科学技术奖项及基金会——VinFuture的烙印不仅体现在已颁发的各个奖项上，还体现在正在持续为越南创造新价值的多项科学合作上。众多世界领先科学家已来到越南分享知识，并在科研项目、技术顾问和人力资源培训中一路同行。

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

过去一段时间，为落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型取得突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南诸多地方主动制定行动计划，推动技术应用并形成新的发展模式。然而，实践表明，仍需进一步完善体制、财政机制和基础设施，以畅通发展资源的配置和利用渠道。

Wistron Infocomm越南有限公司在同文三工业园高效运营，增资2.84亿美元。图自越通社。

制造业的生死竞速：绿色转型与人工智能重塑产业未来

曾几何时，提起制造业，人们脑海中浮现的总是烟囱林立、机器轰鸣的传统工厂景象。而今天，一场悄然而深刻的产业变革正加速推进——绿色生产线与人工智能（AI）的深度融合，催生出“双重转型”（即绿色转型与数字化转型并进）的新潮流，也倒逼越南企业加快提升竞争力，以稳固其在全球供应链中的地位。

多国科学家一同参加“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动。图自越通社

第十届越南中微子学校汇聚多国科学家

7月15日，“越南相遇”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动开幕式，吸引来自意大利、英国、俄罗斯、印度、日本、马来西亚和越南等7个国家的40余名科学家、青年研究员、研究生和大学生一同参加。

引导民众安装和适用VNeID应用程序。图自越通社

引导少数民族同胞使用VNeID和数字服务

7月14日，广治团省委常委会与省公安厅联合举行“数字夏季与VneID战役，引导数字公民，同人民一道实施第6号提案”出征仪式。该活动以线上连线方式连接至全省各乡、坊，得到了团员青年的积极响应。

资料图。图自越通社

越南在利用谷歌AI辅助学术研究方面领跑东南亚

谷歌于7月14日公布的东南亚地区Gemini使用数据统计显示，越南在将人工智能（AI）应用于学术领域居首位。其中，学术活动占越南用户指令总数的17%，高于该地区11%的平均水平。报告还指出，每月有超过16万名学生使用Gemini Canvas备考工具，而教育工作者每天则创建5.5万条与教学辅助相关的请求。