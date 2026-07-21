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黎明兴总理主持干部任职决定公布仪式

7月21日下午，越共中央政治局委员、政府党组书记、政府总理黎明兴主持召开了政府总理关于干部任职决定公布仪式。

黎明兴总理向内政部代理部长阮进海和民族与宗教部常务副部长阮怀英颁发决定书。图自越通社
黎明兴总理向内政部代理部长阮进海和民族与宗教部常务副部长阮怀英颁发决定书。图自越通社

越通社河内——7月21日下午，越共中央政治局委员、政府党组书记、政府总理黎明兴主持召开了政府总理关于干部任职决定公布仪式。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、副总理、政府党组常务委员，以及内政部、民族与宗教部、安江省和清化省领导代表等与会。

仪式上，内政部副部长武战胜宣布了以下决定：国家主席于2026年7月20日签发决定，免去杜清平同志2026—2031年任期的内政部部长职务，根据主管机关的意见另行安排工作。

根据2026年7月20日颁布的第1315/QĐ-TTg号决定，政府总理决定调派越共中央委员、安江省委书记阮进海同志任内政部代理部长。

根据2026年7月19日颁布的第1312/QĐ-TTg号决定，政府总理决定调派并任命越共中央委员、清化省人民委员会主席阮怀英同志担任民族与宗教部常务副部长。

仪式上，政府党组常委会宣布了各项任命决定：指定阮进海同志担任2025—2030年任期内政部党委书记；指定阮怀英同志担任2025—2030年任期民族与宗教部党委常务副书记。

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黎明兴总理在仪式上讲话。图自越通社

在仪式上发表讲话时，政府总理黎明兴代表政府领导，向获得党和国家信任并被赋予重任的各位同志表示祝贺。

黎明兴总理强调，获任命的同志均经过正规系统培养，具备扎实的专业能力、科学的工作思维与方法，拥有丰富的基层实践经验，并在各地方领导班子中享有很高的威望。

对于内政部代理部长同志，政府总理指示其继续就精简机构、确保高效运转提出参谋意见；确保两级地方政府高效运行，推动工作思路从“机构重组”阶段向“高效与切实运行”阶段转变；同时，以创新思维、明确路线图和妥善的待遇政策，高度集中力量完成关于实质性薪酬改革和社会保险政策这项重大方案任务。

黎明兴总理相信，在新的岗位上，各位同志将弘扬高度的责任意识，充分发挥自身能力、专长、工作经验、智慧与战略眼光，与领导班子及全体干部队伍一道团结一致，发扬优良传统，努力克服缺点与不足，战胜一切困难与挑战，圆满完成被交付的各项任务。（完）

越通社
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