时政

第59届东盟外长会议：越南提出巩固东盟团结、韧性与互联互通的四个建议

7月21日，第59届东盟外长会议（AMM-59）在菲律宾国际会议中心正式开幕。受越南外交部长黎怀忠委托，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席开幕式及相关会议。

东盟各国外长出席第59届东盟外长会议开幕式。图自越通社
东盟各国外长出席第59届东盟外长会议开幕式。图自越通社

越通社河内——越通社记者从菲律宾马尼拉报道称，7月21日，第59届东盟外长会议（AMM-59）在菲律宾国际会议中心正式开幕。受越南外交部长黎怀忠委托，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席开幕式及相关会议。

菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）致开幕词时强调，东盟成员国应继续在《东南亚友好合作条约》（TAC）的基础上发挥东盟的基本原则，增强东盟集体力量和韧性，使其成为抵御外部压力的坚实屏障以及地区“和平稳定锚”。

开幕式结束后，东盟各国外长随即进入全体会议。各国外长重申，将继续集中落实第48届东盟峰会各项承诺，加快推进东盟共同体愿景制定进度，落实2026年东盟轮值主席国的优先事项。

值得注意的是，各国外长强调，当前首要任务是确保东盟团结和韧性，充分发挥其在日益务实并不断拓展的伙伴关系网络中的核心作用。东盟需提升合作计划和项目的执行效果，首先须全面且同步落实东盟领导人关于应对中东危机的声明。各国外长也承诺继续支持东帝汶加强融入东盟。至于东盟对外关系的发展方向，各国外长强调，要进一步深化与现有伙伴关系，同时拓展与潜在伙伴的合作，并一致同意接纳土耳其为东盟第12个对话伙伴。

vnanet-potal-amm-59-viet-nam-de-xuat-nhieu-dinh-huong-cung-co-doan-ket-va-tu-cuong-asean-8902847.jpg
越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席全体会议。图自越通社

在会议上发言时，邓黄江提出越南的四个建议，以巩固东盟团结、韧性与互联互通。一是继续弘扬东盟原则，加强对话与合作，共同应对共同挑战；二是通过东盟经济安全框架推动更深层次、更具韧性和竞争力的经济一体化，增强区域应对未来波动的能力；三是建设以人为本的东盟，发挥“多样性中的统一”优势，增进本区域民众相互了解；四是巩固东盟战略自主和核心地位。

当天下午，各国外长出席了非正式会议及关于缅甸问题的扩大非正式磋商。各方强化国际法、《联合国宪章》及多边机制的重要性，重视东盟及其主导机制在促进对话、解决分歧、建立信任和应对共同挑战中的作用。

vnanet-potal-amm-59-viet-nam-de-xuat-nhieu-dinh-huong-cung-co-doan-ket-va-tu-cuong-asean-8902846.jpg
非正式会议现场。图自越通社

至于东海问题，诸多东盟国家强调东海航行和飞越自由和尊重国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的重要性。

面对中东冲突再度升级的令人担忧局势，各国外长发表联合声明，呼吁有关各方保持克制，努力寻求和平解决方案，保护平民及民用基础设施，恢复霍尔木兹海峡的航行自由与安全。

至于缅甸问题，各国外长重申，缅甸始终是东盟不可分割的一部分，并强调，“五点共识”仍是东盟努力方向的主要基础，期待缅甸继续作出努力，并取得具体、实质性的进展。

在各场会议上发言时，邓黄江强调，东盟需保持灵活性与适应性，主动参与塑造地区变化。越南支持东盟对缅甸采取更灵活的方式，以加强沟通，促进和解与包容性对话，同时支持缅甸克服困难，处理当前紧迫的经济社会问题。

邓黄江强调和平、安全与稳定的重要性，并重申，东盟需坚持在东海问题上的原则立场，同时强调在遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上通过和平方式解决争端的必要性。越南承诺同东盟各国一道，继续全面、有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），与中国共同努力，尽早完成高效、务实并符合国际法以及1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）谈判。

7月22日，东盟各国外长将进入第三天议程，重点是与11个对话伙伴（印度、美国、加拿大、俄罗斯、中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、英国及欧盟）举行会议。越南外交部长黎怀忠将出席上述会议。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #东盟 #互联互通 #第59届东盟外长会议 #东盟外长 #东海 #菲律宾 #融入国际 #第59号决议 菲律宾 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

越南海洋与岛屿

相关新闻

更多

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日本自民党代理干事长萩生田光一。图自越通社

深化越日全面战略伙伴关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。

奥越协会名誉主席、奥地利前外交部长彼得·扬科维奇及奥越协会集体与越南驻奥地利大使武黎泰黄和奥越协会成员合影留念。图自越通社

奥地利前外交部长彼得·扬科维奇荣获越南友谊勋章

越通社驻欧洲记者报道，7月20日，越南驻奥地利大使馆与越奥友好协会配合举行仪式，向奥地利前外交部长、奥越协会名誉主席彼得·扬科维奇及奥越协会集体授予越南国家主席的友谊勋章，以表彰他们为巩固和发展越南人民与奥地利人民友好关系所作出的积极贡献。

越南工贸部长黎孟雄同美国商务部长霍华德·卢特尼克举行工作会谈。图自moit.gov.vn

越南与美国推动经贸合作

在2026年7月中旬访问美国期间，越南工贸部长黎孟雄同越南驻美国大使及公安部、外交部、财政部、科技部、农业与环境部等部委领导与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）举行工作会谈，就双边经贸合作大方向进行交流。

老挝国家通讯社《巴特寮报》电子版屏幕截图

越老特殊关系将持续向纵深发展

据越通社驻万象记者报道，值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》刊发文章，回顾了越老特殊关系的形成与发展历程，同时强调两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接将持续向纵深发展。

广宁将承办2027年APEC财长会议

广宁将承办2027年APEC财长会议

7月20日，由财政部副部长陈国方为团长的越南财政部工作代表团与广宁省人民委员会就2027年亚太经合组织（APEC）年期间财政部部级会议筹备工作进行了工作会议。

越共十四大筹备会议主席团。图自越通社

📝时评：守牢数字时代的信任防线

越南正迈入新的发展阶段，以实现经济两位数增长目标和“两个百年”奋斗目标为指引作出了一系列重大决策部署。在此背景下，政治思想工作成为凝聚全党共识和社会共识，激发发展渴望，守护人民信心的先决条件。