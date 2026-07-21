第59届东盟外长会议：越南提出巩固东盟团结、韧性与互联互通的四个建议

越通社河内——越通社记者从菲律宾马尼拉报道称，7月21日，第59届东盟外长会议（AMM-59）在菲律宾国际会议中心正式开幕。受越南外交部长黎怀忠委托，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席开幕式及相关会议。



菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）致开幕词时强调，东盟成员国应继续在《东南亚友好合作条约》（TAC）的基础上发挥东盟的基本原则，增强东盟集体力量和韧性，使其成为抵御外部压力的坚实屏障以及地区“和平稳定锚”。



开幕式结束后，东盟各国外长随即进入全体会议。各国外长重申，将继续集中落实第48届东盟峰会各项承诺，加快推进东盟共同体愿景制定进度，落实2026年东盟轮值主席国的优先事项。



值得注意的是，各国外长强调，当前首要任务是确保东盟团结和韧性，充分发挥其在日益务实并不断拓展的伙伴关系网络中的核心作用。东盟需提升合作计划和项目的执行效果，首先须全面且同步落实东盟领导人关于应对中东危机的声明。各国外长也承诺继续支持东帝汶加强融入东盟。至于东盟对外关系的发展方向，各国外长强调，要进一步深化与现有伙伴关系，同时拓展与潜在伙伴的合作，并一致同意接纳土耳其为东盟第12个对话伙伴。



越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席全体会议。图自越通社

在会议上发言时，邓黄江提出越南的四个建议，以巩固东盟团结、韧性与互联互通。一是继续弘扬东盟原则，加强对话与合作，共同应对共同挑战；二是通过东盟经济安全框架推动更深层次、更具韧性和竞争力的经济一体化，增强区域应对未来波动的能力；三是建设以人为本的东盟，发挥“多样性中的统一”优势，增进本区域民众相互了解；四是巩固东盟战略自主和核心地位。



当天下午，各国外长出席了非正式会议及关于缅甸问题的扩大非正式磋商。各方强化国际法、《联合国宪章》及多边机制的重要性，重视东盟及其主导机制在促进对话、解决分歧、建立信任和应对共同挑战中的作用。



非正式会议现场。图自越通社

至于东海问题，诸多东盟国家强调东海航行和飞越自由和尊重国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的重要性。



面对中东冲突再度升级的令人担忧局势，各国外长发表联合声明，呼吁有关各方保持克制，努力寻求和平解决方案，保护平民及民用基础设施，恢复霍尔木兹海峡的航行自由与安全。



至于缅甸问题，各国外长重申，缅甸始终是东盟不可分割的一部分，并强调，“五点共识”仍是东盟努力方向的主要基础，期待缅甸继续作出努力，并取得具体、实质性的进展。



在各场会议上发言时，邓黄江强调，东盟需保持灵活性与适应性，主动参与塑造地区变化。越南支持东盟对缅甸采取更灵活的方式，以加强沟通，促进和解与包容性对话，同时支持缅甸克服困难，处理当前紧迫的经济社会问题。



邓黄江强调和平、安全与稳定的重要性，并重申，东盟需坚持在东海问题上的原则立场，同时强调在遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上通过和平方式解决争端的必要性。越南承诺同东盟各国一道，继续全面、有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），与中国共同努力，尽早完成高效、务实并符合国际法以及1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）谈判。



7月22日，东盟各国外长将进入第三天议程，重点是与11个对话伙伴（印度、美国、加拿大、俄罗斯、中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、英国及欧盟）举行会议。越南外交部长黎怀忠将出席上述会议。（完）