社会

解除IUU“黄牌”警告：从渔民的信任开始

在距离海岸约15海里的海域，一位年过六旬的渔民被烧伤已两天，同船伙伴正打算放弃此次出海返港。就在这时，海警390号船的执法快艇出现了。一包药品、一面国旗和几句鼓励的话语，留住了这次航程。

海警二区司令部的干部战士向渔民赠送国旗和慰问品，鼓励他们安心出海、扎根海上作业，严格遵守水产捕捞相关规定。图自越通社
海警二区司令部的干部战士向渔民赠送国旗和慰问品，鼓励他们安心出海、扎根海上作业，严格遵守水产捕捞相关规定。图自越通社

越通社莱——在距离海岸约15海里的海域，一位年过六旬的渔民被烧伤已两天，同船伙伴正打算放弃此次出海返港。就在这时，海警390号船的执法快艇出现了。一包药品、一面国旗和几句鼓励的话语，留住了这次航程。

离开390号船后，载着第二海警区司令部工作组的快艇驶向正在莱省海域作业的两艘渔船。快艇刚靠上第一艘船，一名渔民就急忙指向旁边的船：“那边船上有人被烧伤，疼了两天了。你们快过去帮帮忙吧！”

没有丝毫犹豫，干部战士们立即分成多组。390号船的军医登上渔船，仔细清洗伤口、更换敷料、涂抹药膏，并指导船员们后续几天的护理方法。小船上的气氛顿时轻松了许多。就在几小时前，大家还在盘算返航的事。如今，航程得以继续。

完成对渔民的救助后，工作组继续执行检查捕捞许可证、航程监控设备以及宣传打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞的有关规定等任务。离开前，每一名船员都收到了国旗和慰问品。

前一天，390号船的执法快艇接近一艘正在广义省海域作业的乂安省渔船。检查后，海警干部发现部分证件只是复印件。他没有简单地提醒，而是花了时间详细解释，并指导船长应携带经公证的副本。船长黎文山认真倾听，连连点头。

第二海警区司令部党委书记、政委黎辉大校表示，除了在海上执法的任务外，该单位始终将与渔民同行既视为政治责任，也视为干部战士对沿海人民的感情。重要的不仅是帮助乡亲们了解各项规定，更是在每一次出海作业中形成自觉守法的意识。

当渔民理解规定、信任执法力量、并在海上遇到困难时总能得到及时帮助时，维护航程监控设备、填写捕捞日志或备齐完整资料就不再是应付差事，而成为每一位船主、船长自身的责任。这也是建设可持续、合法渔业的基础，并为全国逐步解除欧盟委员会（EC）“黄牌”警告作出贡献。

一次得以继续的航程，不仅帮助渔民保住了收入来源，更增添了乡亲们安心耕海、严格遵守捕捞规定的信心。因为在建设可持续渔业和逐步解除IUU“黄牌”警告的征程上，带来改变的不仅是检查，更是在茫茫大海中与渔民同行、同渔民分忧。（完）

越通社
#Chống khai thác IUU #Gỡ thẻ vàng IUU #IUU #越南海域 #渔民 #海警390号船 #执法快艇 #信任 #欧委会 #黄牌警告 嘉莱省
关注 VietnamPlus

打击IUU捕捞

越南海洋与岛屿

相关新闻

资料图。图自越通社

推广渔民自主管理模式 打击IUU捕捞

为大力实施打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的措施，林同省多个沿海地方正灵活、主动地构建适合的管理模式。这些新做法正在促使渔民在认知和行动上发生积极转变，与全国一道努力解除欧盟委员会对越南渔业的“黄牌”警告。推广渔民自主管理模式 打击IUU捕捞

附图。图自越通社

打击IUU捕捞：渔民在认识与行动上实现了积极转变

嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。

越南海警第四区司令部与干好乡联合举办“海警与渔民同行”框架下的社区宣传活动，旨在提升对打击非法、不报告和不受管制捕捞的认识。图自越通社。

金瓯省强化渔船监管与渔业资源修复 推动消除IUU“黄牌”

为配合全国推动解除欧盟委员会对越南渔业发出的非法、不报告和不受管制捕捞“黄牌”警告，并建设可持续、负责任的现代渔业，金瓯省各级党委、政府、职能部门及沿海地方正持续协同推进一系列系统性、强有力的措施，坚决遏制、减少并最终杜绝IUU捕捞行为。

更多

河内首届世界文化节开幕。（图片来源：越通社）

越南力争2045年跻身地区文化与创意中心

越南政府副总理范氏清茶近日签署第1306/QĐ-TTg号决定，批准《2030年文化对外战略及2045年愿景》。根据该战略，越南将进一步深化国际文化合作，提升国家文化软实力，力争到2045年建设成为地区领先的文化与创意中心之一。

澳大利亚越南学生协会主席黄晋达。图自越通社

越南青年黄晋达十年架起越澳知识之侨

从一名学业成绩优异的留学生到澳大利亚越南学生协会主席，越南青年黄晋达正逐步将奉献精神转化为具体的项目，将在澳越南学生、研究生和年轻专家的知识更贴近国家发展需求。

由6名学生组成的2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）代表队共夺得2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌。图：越通社发。

越南数学代表队IMO 2026全员获奖 排名世界第五

在2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中，越南国家代表队6名参赛学生全部获奖，共斩获2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌，团体总分168分，在119个参赛国家和地区中排名第五，较2025年跃升4个位次。

高平省基督教新教赫蒙族同胞。图自越通社

宗教领域数字化转型：教义传播进入“触屏”时代

越南各宗教正经历深刻数字化转型，传教活动从寺庙教堂延伸至互联网。直播讲道、在线弥撒日益普及，成为连接海内外信众的精神纽带。宗教界强调技术是辅助工具，核心价值仍需坚守，并呼吁信众提升“数字智慧”。

越南语交流活动上的一个文艺表演节目。图自越通社

2026年越南夏令营：架起连接根源的桥梁

7月17日晚，在顺化市，来自32个国家和地区的100多名侨胞青年、学生参加了越南语交流活动，旨在加强夏令营成员之间的联系与交流，帮助侨胞青年 提高越南语水平。

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。