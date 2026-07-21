解除IUU“黄牌”警告：从渔民的信任开始

越通社嘉莱——在距离海岸约15海里的海域，一位年过六旬的渔民被烧伤已两天，同船伙伴正打算放弃此次出海返港。就在这时，海警390号船的执法快艇出现了。一包药品、一面国旗和几句鼓励的话语，留住了这次航程。



离开390号船后，载着第二海警区司令部工作组的快艇驶向正在嘉莱省海域作业的两艘渔船。快艇刚靠上第一艘船，一名渔民就急忙指向旁边的船：“那边船上有人被烧伤，疼了两天了。你们快过去帮帮忙吧！”



没有丝毫犹豫，干部战士们立即分成多组。390号船的军医登上渔船，仔细清洗伤口、更换敷料、涂抹药膏，并指导船员们后续几天的护理方法。小船上的气氛顿时轻松了许多。就在几小时前，大家还在盘算返航的事。如今，航程得以继续。



完成对渔民的救助后，工作组继续执行检查捕捞许可证、航程监控设备以及宣传打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞的有关规定等任务。离开前，每一名船员都收到了国旗和慰问品。

前一天，390号船的执法快艇接近一艘正在广义省海域作业的乂安省渔船。检查后，海警干部发现部分证件只是复印件。他没有简单地提醒，而是花了时间详细解释，并指导船长应携带经公证的副本。船长黎文山认真倾听，连连点头。



第二海警区司令部党委书记、政委黎辉大校表示，除了在海上执法的任务外，该单位始终将与渔民同行既视为政治责任，也视为干部战士对沿海人民的感情。重要的不仅是帮助乡亲们了解各项规定，更是在每一次出海作业中形成自觉守法的意识。



当渔民理解规定、信任执法力量、并在海上遇到困难时总能得到及时帮助时，维护航程监控设备、填写捕捞日志或备齐完整资料就不再是应付差事，而成为每一位船主、船长自身的责任。这也是建设可持续、合法渔业的基础，并为全国逐步解除欧盟委员会（EC）“黄牌”警告作出贡献。



一次得以继续的航程，不仅帮助渔民保住了收入来源，更增添了乡亲们安心耕海、严格遵守捕捞规定的信心。因为在建设可持续渔业和逐步解除IUU“黄牌”警告的征程上，带来改变的不仅是检查，更是在茫茫大海中与渔民同行、同渔民分忧。（完）