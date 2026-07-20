2026年越南人工智能创新解决方案竞赛寻找应对实际难题的卓越AI解决方案

越通社河内——在经历了一连串长达48小时的高智力挑战（黑客松/Hackathon）后，越南人工智能创新解决方案竞赛（Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026）闭幕式暨结果公布仪式在河内19日下午正式举行；与此同时，活动对将全球智慧应用于解决越南实际难题的新一代“AI建造者”（AI Builders）进行了表彰。



于2026年7月17日至19日举行的2026年越南人工智能创新解决方案竞赛（VAIC 2026）已成为AI领域的一项大规模盛会，共吸引来自340支参赛队伍的近1500名选手参与。经过连续48小时的黑客松（Hackathon）角逐，在国内外顶尖专家和导师的协同指导下，各参赛队完成了方案开发、原型产品构建以及最终路演演说的完善。



在演示日（Demo Day）环节，10支最优秀的参赛队直接向评审委员会进行了现场展示与答辩。今年的参赛作品展现出从“学术研究”向“实际应用”转变的清晰趋势，聚焦于解决企业、地方及经济领域的具体难题，同时也展现出了在现实中落地部署与向市场推广扩大的巨大潜力



国家创新中心（NIC）主任武国辉在闭幕式上致辞时，对今年参赛队伍的专业水平给予了高度评价。武国辉强调：“比赛结束后，NIC将继续通过孵化项目、创业加速计划、在实验室与创新空间系统中支持产品开发，以及将各项目组与企业、投资基金以及内外伙伴网络进行对接等方式，与优秀项目同行，推动各AI解决方案投入实际应用。”



VAIC 2026的突出亮点之一，是吸引了由国内外顶尖专家、科学家及科技企业领导人组成的专业委员会与评审委员会的参与。凭借在各顶级集团、研究院及高校从事AI研究、开发与应用的丰富经验，专家们带来了多维视角，并提出了极具价值的质询与建议，协助各参赛队完善契合实际并符合国际标准的解决方案。



活动期间，组委会对“越南创新解决方案三强”进行了表彰。除了主要奖项外，各合作机构与企业还颁发了多项奖项及支持礼包，旨在为各参赛队继续完善产品、获取技术基础设施支持、拓宽研究合作机会以及与国内外AI生态系统接轨创造便利条件。（完）

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