文化

文化遗产塑造地方品牌

在推动文化和旅游深度融合发展的战略中，越南各地日益重视打造目的地品牌。文化遗产、自然景观和文化特色正转化为创意资源，为游客带来独具特色的体验，不断塑造各地鲜明的形象和吸引力。

河江省赫蒙族夯土房。图自越通社
河江省赫蒙族夯土房。图自越通社

越通社广宁省——在推动文化和旅游深度融合发展的战略中，越南各地日益重视打造目的地品牌。文化遗产、自然景观和文化特色正转化为创意资源，为游客带来独具特色的体验，不断塑造各地鲜明的形象和吸引力。

通过将文化遗产融入当代生活、文化旅游产品以及大型活动，广宁省成功把自然资源优势和文化特色转化为发展动力。2026年上半年，广宁省接待游客超过1240万人次，旅游总收入达35.2万亿越盾。同期，全省举办30项省级、国家级和国际级文化体育活动以及152项旅游促销和推广活动。

广宁省 拥有609处遗迹，其中包括8处国家级特别遗迹、19处国家级非物质文化遗产以及下龙湾和安子遗迹与名胜群两项世界遗产。该省确定要充分利用好这些资源，为各项活动打造鲜明特色。2026年下龙狂欢节在世界自然遗产下龙湾举办，融合实景舞台与70余艘旅游船联袂呈现的“光影浪潮”表演。大型艺术演出《圣山安子——千年气魄》则依托安子竹林禅派的历史、文化和佛教空间展开。广宁省明确提出，每一项活动都应体现当地独有的文化印记。此外，各项国家级和国际级体育赛事，也在广宁省沿海景区和名胜古迹举办，进一步彰显当地自然与文化资源优势。

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手工织锦技艺是北宁省北花村当地居民的一项传统文化特色。图自越通社

各项文化、体育和旅游活动不仅服务于城市形象宣传，更成为广宁省文化产业和遗产经济发展战略的重要组成部分。该省每年举办50至70项大型活动，其中许多文艺演出吸引3万至5万名观众到场观看。仅2026年夏季文化、体育和旅游周就吸引超过40万人次现场参与，并在数字平台获得逾1亿次浏览和互动。

以遗产、文化特色和地方固有价值作为差异化亮点，正成为许多地方打造旅游目的地品牌的重要路径。这一过程也是将本土文化价值转化为可感知、可体验、可分享的旅游产品，让游客在亲身体验中感受并传播当地文化。Senses Group董事长阮国环表示，国际游客寻找的不仅是旅游服务，更希望通过一个个故事深入了解所到之地。越南拥有丰富而独特的文化资源，需要得到系统化挖掘和充分利用。要向世界展示越南形象，就必须讲好属于自己的文化故事，让游客产生情感共鸣。

从旅游目的地品牌建设的角度来看，越南国会文化与社会委员会专职委员裴怀山认为，讲述国家和人民的故事已成为世界共同的发展趋势。一个国家只有善于立足本民族文化基础，构建属于自己的文化叙事，才能塑造鲜明形象，彰显独特身份。

从依赖资源开发转向挖掘文化价值，推动文化遗产融入当代生活，越南各地正逐步塑造独具特色的发展名片，共同勾勒出文化底蕴深厚的越南国家形象，不断提升越南在世界旅游版图上的影响力。（完）

越通社
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