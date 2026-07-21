捷克首批猪肉产品正式进入越南市场

越通社海防市——7月21日，在海防港股份公司新武港分公司，爱格富集团（Agrofert Group）驻越南代表处及相关单位联合举行仪式，迎接入境越南的首批自捷克Kostelecké Uzeniny工厂正规进口的猪肉产品。海防市人民委员会领导代表、捷克驻越南大使馆代表、越南工贸部代表以及两国企业代表出席活动。



这是双边贸易关系中的重要里程碑，有助于促进商品流通，并为越南与捷克企业在农业、食品、物流和消费等领域开辟诸多合作机遇。



捷克驻越南大使馆临时代办雅罗斯拉夫·朱克斯坦（Jaroslav Zukerstein）在活动上表示，首批集装箱货物的到港，标志着经过两国多年谈判和法规审批的市场开放漫长进程取得了成功。该事件展现了越南对捷克食品质量和安全标准的日益信任，为捷克更多食品出口铺平了道路。捷方确认将继续运用经济外交工具加强双向合作，支持两国企业推动投资与经营。



在评估产品质量标准时，爱格富集团旗下Animalco公司经理大卫·马利（David Malý）强调，捷克是全球唯一成功消灭非洲猪瘟的国家。这一成就确保了运抵越南的肉类产品符合全球最严格的食品安全标准。作为捷克领先的集团，爱格富年营业额约80亿欧元，目前正积极推进战略合作，旨在将越南农产品引入欧洲市场，同时向越南市场提供符合欧洲标准的食品。

海防市人民委员会副主席黄明强在活动上致辞时强调，选择海防市作为首批货物的接收地，体现了国际企业对海防市港口基础设施的信任。该事件反映了在两国将关系提升为战略伙伴关系后，双边经贸合作日益积极发展的趋势。



在良好友好关系的基础上，这一实质性合作将为两国经贸合作关系在未来持续高效、可持续发展奠定坚实基础。（完）