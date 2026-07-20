健康养生旅游：逐步确立亚洲“治愈之城”品牌定位

越通社顺化——过去，游客来到顺化是为了参观古都遗迹群、品尝美食或在海边和潟湖湖畔度假。近几年来，越来越多的游客，特别是国际游客，来到顺化休息、平衡身心和恢复健康。顺化正逐步构建一个健康养生旅游（wellness tourism）生态系统——该领域有望成为当地旅游业新的增长动力。



*当“治愈”成为来到顺化的理由



来自韩国的游客金恩贞没有选择挤在著名景点中，而是静静地倚偎在顺化市顺化坊Maia Imperial Spa的静谧空间里。当治愈钟声响起，她闭上眼睛，放松身体，调整呼吸。治愈结束后，她微笑着，感觉仿佛卸下了工作和日常生活中的所有压力。这也是她在此次顺化之旅中最渴望的体验。



顺化市正在发展健康护理服务趋势。图片来源：Maia Imperial Spa脸书粉丝专页



如果说过去文化、遗产是顺化旅游的主要“关键词”，那么现在许多人将假期视为恢复体能、照顾精神健康和重获能量的机会。因此，健康养生旅游的概念越来越被频繁提及。顺应这一趋势，顺化多家旅游企业、酒店和度假村已开发将治愈、休养与本土文化体验相结合的健康养生产品。



Maia Imperial Spa刚刚推出了一项结合顺化草药疗法和引导式呼吸练习的身心健康护理服务。据该单位代表介绍，如今的客户不仅来到水疗中心放松身体，还希望释放工作和生活中积累的精神压力。普通按摩主要作用于身体，而钟声冥想则利用声音的振动频率使身体进入深度放松状态。客人只需安静躺下，倾听，让声音引导进入内在平衡状态。这是一种内向型的治愈体验，而不仅仅是肌肉放松。



在该单位，目前使用服务最多的客户群体是30-50岁的女性，特别是企业家或工作和生活压力较大的人群。国际游客，尤其是来自韩国、日本和欧洲的游客日益增多。这些客户群体已熟悉精神健康养生文化，并愿意为具有浓厚地方特色的治愈体验付费。



不仅是服务机构，旅行社也注意到市场需求的变化。顺化MTRAVEL旅游公司经理范俊善表示，企业在察觉到当今游客不再只想“去看看”，而是希望在旅程中“被治愈”后，已开发了顺化治愈旅游产品。韩国游客尤其关注大自然中的冥想、瑜伽活动、传统草药疗法、品茶、素食餐饮以及与佛教文化相关的体验，如参加祈福法会或与僧侣交谈。



不仅私营企业，顺化地区的许多单位也在发展健康养生趋势。与太医院阮朝传统医学相关的健康产品；顺化中央国际医院为外国人提供的或按需提供的诊疗、休养服务；多家酒店、度假村和温泉中的水疗、瑜伽、排毒、矿泉浴等项目等，正在助力扩大当地健康养生服务生态系统。



健康养生产品的多样化也符合政治局在第57-NQ/TW号决议中确定的科技、创新创意和数字化转型发展方向。对顺化而言，这也是将现代医学成就与传统医学、生物技术、本土药材和旅游业相结合，以创造高附加值产品的机遇。



顺化的独特优势



如果说许多地方发展健康养生旅游主要依靠高端度假区，顺化则被评估为具有差异化优势，因为其同时汇聚了少有的多重因素。



据顺化大学代校长、顺化大学下属医药大学校长阮武国辉表示，政治局第54-NQ/TW号决议已确定将顺化打造成为东南亚地区文化、旅游和深度医疗领域大型特色中心之一的目标。为实现这一目标，医药领域不仅需要履行社会保障功能，还需成为重要的服务经济产业，具备就地出口服务的能力，吸引国内外民众和游客前来使用高质量的医疗和健康服务。



据他介绍，顺化拥有“双重”优势：一方面拥有全国领先的深度医疗体系，包括大型医院和高水平专家团队；另一方面保留着与阮朝太医院相关的传统医学精华、丰富的药材资源以及顺化大学的培训和研究基础。此外还有难以复制的价值，如香江—御屏山空间、古寺系统、禅修传统、慢节奏生活和清淡饮食——这些因素构成了有利于身心恢复的环境。

专家认为，当深度医疗体系、传统医学、药材、生物技术、度假区、旅游企业以及特色文化价值连接成一个生态系统时，顺化不仅将拥有一个新的旅游产品，还将为多个领域创造发展动力，从人力资源培训、科学研究、药材生产到住宿和旅游服务。



在全球健康养生旅游需求日益增长的背景下，医疗、文化和自然的优势正为顺化开辟从遗产目的地向健康目的地转型的机遇。这不仅是一个提升旅游业价值的机会，也有助于实现将医疗打造成为重要经济产业的目标，将顺化建设成为深度医疗和创新中心，逐步确立亚洲“治愈之城”的品牌定位。（完）