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越南上半年国际航空旅客增长15.4% 航空业持续强化安全保障

据越南航空局统计，2026年上半年（截至6月15日），越南国际航空客运量达2620万人次，同比增长15.4%。其中，越南航空公司共运送国际旅客960万人次，同比增长0.2%，占国际旅客总量的36.6%；国内旅客运输量达1870万人次，同比增长0.3%。

旅客在内排机场办理登机手续。图：越通社
旅客在内排机场办理登机手续。图：越通社

越通社河内——据越南航空局统计，2026年上半年（截至6月15日），越南国际航空客运量达2620万人次，同比增长15.4%。其中，越南航空公司共运送国际旅客960万人次，同比增长0.2%，占国际旅客总量的36.6%；国内旅客运输量达1870万人次，同比增长0.3%。

同期，国际航空货运量达70.67万吨，同比增长21.3%；越南航空公司完成国际货运11.9万吨，同比增长8.6%，占国际货运总量的16.8%。国内航空货运量为21.64万吨，同比下降7%。

目前，越南各航空公司运营109条国际航线，通达全球22个国家和地区；来自41个国家和地区的外国航空公司则运营235条飞往越南的定期航线。

越南航空局指出，随着航空运输持续增长，旺季运行压力不断加大，极端天气、无人机、鸟类及野生动物等因素对机场运行安全带来新的挑战，同时也对行业安全管理能力和专业人才队伍提出更高要求。

越南航空局局长汪越勇强调，在航空运输持续增长背景下，全行业必须始终坚持“安全第一”原则，把安全作为航空业发展的核心价值和最高要求，绝不能因追求运营效率或经济效益而忽视飞行安全。

越南航空局要求各单位严格落实航空安全法律法规以及国际民航组织（ICAO）相关标准和建议，加强风险识别、评估与管控，完善安全管理体系（SMS），建设覆盖各层级的安全文化，并明确单位负责人对安全工作的直接责任。

同时，监管部门将进一步推进基于数据和风险评估的监管模式，加强行业检查和执法力度，及时发现并消除安全隐患。航空企业、机场、维修机构及空管服务单位则需加大人才培训投入，推进科技创新和数字化转型，提升安全管理和数据分析能力，主动排查并消除潜在风险，特别是做好年末航空运输高峰期间的安全保障工作。

越南航空局表示，今年以来已持续加强对航空运营、飞机维修、飞行培训、空中交通管理及机场运行等重点领域的安全监督，并通过专项检查和隐患排查，不断完善事故报告、调查分析和风险预防机制，进一步筑牢航空安全防线。（完）

越通社
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