科技

英国专家：越南需聚焦全球科技价值链中具优势的环节

在全球科技供应链日益碎片化的背景下，越南不应分散投资，而需聚焦于具有优势的环节。这是英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士近日在接受越通社驻伦敦记者采访时提出的看法。

英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士接受越通社驻伦敦记者采访。图自越通社
英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士接受越通社驻伦敦记者采访。图自越通社

越通社伦敦——在全球科技供应链日益碎片化的背景下，越南不应分散投资，而需聚焦于具有优势的环节。这是英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士近日在接受越通社驻伦敦记者采访时提出的看法。

据胡国俊博士分析，现有的人力资源使越南能够发展软件服务、信息技术和无人机等相关领域。凭借年轻的软件工程师队伍、有竞争力的成本和良好的数学能力，越南正成为具有吸引力的外包目的地。FPT Software、VNG等企业已展现出走向国际市场的能力。这是一个不需要大量基础设施投资、而是充分利用现有劳动力的领域。此外，越南还有机会吸引电子设备、民用和商用无人机的组装基地。三星、LG、英特尔等集团已在此布局，可成为发展本土供应商生态系统的基础。

胡国俊博士还认为，通过合理吸引外商直接投资（FDI），越南可以参与半导体制造领域的若干合适环节。他认为，与其建设需要数百亿美元和漫长时间的先进半导体晶圆厂，越南应将目标锁定在芯片设计（无晶圆厂设计）、封装测试（OSAT——外包半导体组装和测试）和电路板生产等环节。位于胡志明市的英特尔组装与测试工厂就是这一方向的典型例证。

胡国俊博士还表示，越南可以考虑参与面向老年人的现代医疗服务。他指出，亚太地区的人口老龄化趋势正在创造对应用科技（远程医疗、辅助设备、AI诊断）的老年人照护服务的巨大需求。这是越南可以结合低成本优势与引进/合作技术，打造具有区域竞争力服务的领域。

凭借1亿人口的消费市场，越南在发展电商、金融科技、在线教育、智能物流等本土数字服务平台方面具有特殊优势。这既是解决就业的课题，也是内生创新的基础。

关于支持科技企业的机制，胡国俊博士认为，国家应发挥营造发展环境的作用，而非成为大型科技项目的主要投资者。他认为，公共资源应优先投入连接性基础设施（物流、带宽、电力）、改善法律环境和降低企业合规成本。这些是可持续吸引私人资本和FDI的因素。此外，公共资源还应集中于社会保障（经济冲击缓冲垫）和必要基础设施的启动资金，以确保当重点行业遭遇周期性困难时经济的韧性。

他还认为，若使用国家预算支持科技企业，应采用公开竞争性招标机制（不优先国企），按可验证的成果里程碑拨付资金（而非按详细计划），并要求最低比例的私人资本配套（以剔除只想享受补贴而不做真正投入的企业）。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #全球科技供应链 #碎片化 #分散投资 #英国布里斯托大学高级讲师 #胡国俊博士 英国
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

河内市天禄乡公共行政服务中心。图自越通社

数字化转型——河内新增长的基础

河内市委副书记阮文峰表示，河内市确定将落实越共中央政治局关于实现科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议视为全面革新治理方式、提升运行效能的重要举措，而新治理模式的核心正是数据与数字化转型。

服务于数字政府基础设施建设和非现金支付技术展览会。图自越通社

越南批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》

越南政府副总理胡国勇于2026年7月14日签发了第1266/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》。根据《战略》，到2045年，越南将建设成为繁荣安全、充满人文情怀、高度发达的数字化国家；全面、同步、深入、包容地推进数字转型，使其成为国家发展的主要方式和经济增长的重要动力，助力提升劳动生产率、国家竞争力和人民生活质量。

更多

越南科技部长武海军发表录像讲话，祝贺世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会开幕。（图片来源：越南常驻日内瓦代表团供图）

越南知识产权领域融入国际程度已有明显改善

越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。

农业学院的教师指导学生操作集成人工智能（AI）和物联网（IoT）的现代设备，以开展科研活动。图片来源：越通社

构建科技人才生态体系 激发创新发展新动能

为推动科技创新真正成为经济增长的新引擎，越南正着力构建更加开放、更具竞争力的人才生态体系，通过完善政策机制、优化创新环境、深化国际合作，吸引、集聚和留住国内外高层次科技人才，为国家高质量发展提供坚实的人才支撑。

Viettel半导体芯片制造厂项目效果图。图自Viettel

河内构建半导体产业发展基础

凭借体制、基础设施、人力资源和创新生态系统的优势，河内正努力成为全国半导体研究、开发和人才培养中心，同时逐步更深层次地参与全球价值链。

新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校签署合作协议。图自越通社

越新拓展半导体产业合作新空间

2026年7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。

嘉莱省人民委员会副主席林海江发表讲话。图自越通社

越南第二届量子拓扑材料高级研修班汇聚来自12个国家多位顶尖科学家

7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。

胡志明市越南国际金融中心。图自越通社

促进增长 提升越南金融地位

在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

获奖队获得表彰。图自越通社

2026年越南人工智能创新解决方案竞赛寻找应对实际难题的卓越AI解决方案

在经历了一连串长达48小时的高智力挑战（黑客松/Hackathon）后，越南人工智能创新解决方案竞赛（Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026）闭幕式暨结果公布仪式在河内19日下午正式举行；与此同时，活动对将全球智慧应用于解决越南实际难题的新一代“AI建造者”（AI Builders）进行了表彰。

“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社

越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行

国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

合作备忘录签署仪式现场。图自tphcm.chinhphu.vn

胡志明市城市铁路网络技术转让合作

7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。

越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社

越南重视基础科学研究工作

基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

政府副总理胡国勇发表讲话。图自政府门户网站

政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。

国会主席陈青敏在2025年VinFuture大奖上向获奖科学家授予纪念章。图自越通社

链接全球知识资源 为越南创造新价值

运行五年多来，由Vin集团（Vingroup）创设的非营利性全球科学技术奖项及基金会——VinFuture的烙印不仅体现在已颁发的各个奖项上，还体现在正在持续为越南创造新价值的多项科学合作上。众多世界领先科学家已来到越南分享知识，并在科研项目、技术顾问和人力资源培训中一路同行。

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

过去一段时间，为落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型取得突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南诸多地方主动制定行动计划，推动技术应用并形成新的发展模式。然而，实践表明，仍需进一步完善体制、财政机制和基础设施，以畅通发展资源的配置和利用渠道。