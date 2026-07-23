阿根廷记者著书讲述越南战后崛起之路 拉美视角解读统一与发展历程



越通社河内——一个饱经战争创伤的国家，如何冲破封锁、摆脱经济危机，最终成长为亚洲最具活力的经济体之一？这个贯穿始终的追问，构成了阿根廷记者、博士研究生加斯顿·菲奥尔达（Gastón Fiorda）在其西班牙语新著《越南——国家统一进程》（Vietnam, Proceso de Reunificación）中的核心叙事。



全书近250页，被视为南美学术界首部系统考察越南1975年统一后重建与发展历程的学术力作，为拉美读者开启了一扇客观认知越南现代历史的窗口。



菲奥尔达接受越通社驻布宜诺斯艾利斯记者采访时表示，与多数聚焦越战的西方研究不同，该书将重心置于国家统一之后的艰难转型期，着力还原越南如何在战后修复战争创伤、恢复国民经济，并逐步迈向革新事业。



据他介绍，这部作品凝聚了近七年博士研究成果，并获得包括越南驻阿根廷大使馆、阿根廷驻越南大使馆、越南友好组织联合会（VUFO）以及河内国家大学下属社会科学与人文大学等的越南与阿根廷多方机构支持。



2023年底，菲奥尔达依据布宜诺斯艾利斯大学与河内国家大学社会科学与人文大学合作项目，在越南开展了为期数月的实地调研，系统查阅大量档案文献与官方资料，并在河内、顺化、奠边府及胡志明市采访了数十位历史亲历者。



研究时段主要集中在1975年南方解放、国家统一至1986年越共六大召开之间。尽管仅短短11年，却构成越南现代史上极为关键的历史转折期。



为还原这一阶段的历史纹理，作者采访了20余位退伍军人、人民武装力量英雄、革命干部及国家统一亲历者，同时对越共中央文件、报刊资料与大量文献展开系统梳理，深入剖析该时期越南政治、经济、社会及文化政策的演进逻辑。



菲奥尔达坦言，自己长期深耕这一课题的动力，源于对越南如何从战火中满目疮痍、基础设施几乎夷为平地、生态环境严重恶化的废墟上跃升为国际公认发展典范的深层好奇。



他强调，该书不仅是一项历史研究，更希望将越南人民自己的声音传递至阿根廷及整个拉美地区。长期以来，西班牙语世界有关越南战争的叙事大多经由欧美视角过滤，越南民众对国家统一和战后重建的真实经历与认知，始终缺乏系统呈现。



在作者看来，该书最大特色在于将文献考据与战争亲历者的口述记忆相互映照，通过鲜活个体故事揭示：国家统一不仅是政治进程，更是一场数百万越南人共同疗愈战争创伤的精神历程。



他特别提到一位老兵的往事。这名战士曾在激战中被误判牺牲——战时条件所限，烈士通常须立即安葬。然而一场倾盆暴雨打断了葬礼，这名战士竟奇迹般苏醒，康复后毅然重返前线。作者认为，这个片段既映照出战争的残酷，更折射出越南人民追求民族独立与国家统一不可动摇的信念。



菲奥尔达还采访了原越南国家副主席张美华及多位曾遭囚禁于昆岛监狱的历史见证者。令他最为动容的，并非他们曾经的苦难，而是他们放下伤痛、矢志投身国家解放、统一与建设事业的那份坚韧。



此外，橙剂受害者遭遇亦给他留下难以磨灭的印象。他认为，战争创伤至今仍潜伏于许多越南家庭之中，昭示着和平并不等于一切伤痛已然终结。



谈及越南共产党在现代历史中的角色，菲奥尔达表示，通过研究他深切感受到，自1930年建党以来，越共始终保持战略目标的高度连贯，在1945年八月革命、1954年奠边府大捷、1975年国家统一及战后重建等重大历史关节点上，均发挥了中流砥柱作用。



在他看来，真正的考验恰恰始于战争结束之后。面对南北发展落差、经济封锁、边境冲突与恶性通胀等交织困境，越南共产党展现出务实灵活、因时应势的政策调适能力。



尤其是1986年革新事业的开创性启动，构成越南发展史上里程碑式的战略转折，既坚守民族独立与国家发展的根本目标，又不断刷新发展思路、完善经济社会政策，展现出富有远见的战略智慧。正是这种战略定力与应变能力的有机结合，为越南今日的成就奠定了坚实基础。



菲奥尔达表示，据其所知，这是阿根廷首部以越南1975至1986年统一进程为选题的博士论文，也可能是整个拉美地区首部系统探讨该课题的学术成果。河内国家大学下属社会科学与人文大学亦表示，这是该校首次参与拉美地区的博士研究项目合作。



作者期待，这部著作能帮助西语读者更立体地认知当代越南——不仅了解越南人民为争取独立自由而进行的英勇抗争，更理解他们如何逾越重重险阻，完成国家重建与发展使命，并最终成为一座促进越南与阿根廷及拉美各国人民相互理解与人文交流的学术桥梁。（完）







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