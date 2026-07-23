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以高度负责的精神加快边境地区寄宿制学校项目施工进度

7月22日，越南人民军副总参谋长阮伯力中将率工作代表团深入高平省部分边境乡九年一贯制寄宿学校建设项目施工现场开展实地考察。

越南人民军副总参谋长阮伯力中将检查九年一贯制寄宿学校建设项目。图自baocaobang.vn
越南人民军副总参谋长阮伯力中将检查九年一贯制寄宿学校建设项目。图自baocaobang.vn

越通社高平省——7月22日，越南人民军副总参谋长阮伯力中将率工作代表团深入高平省部分边境乡九年一贯制寄宿学校建设项目施工现场开展实地考察。

工作代表团重点检查了光中、茶岭和光汉三所九年一贯制寄宿学校建设项目。有关各方正全力加快各项工程施工进度，确保于8月30日前竣工。针对施工过程中存在的人力不足和工期紧张等困难，越南国防部已调派数百名干部、战士参与施工，实行三班连续作业，并与承包商施工人员密切配合。凭借高度的政治决心和各方力量强烈的责任担当，项目建设进度不断加快，多个施工项目已克服困难，按计划顺利完成。

光中九年一贯制寄宿学校占地4.3公顷，调整后的总投资额约为2400亿越盾。目前，项目已完成约58%的工程量，近220名干部、战士和施工人员正在现场参与建设。

茶岭九年一贯制寄宿学校占地5公顷，总投资额2550亿越盾，是第一阶段11所学校中建设进度最快的项目。目前已完成81%的工程量，300多名施工人员、干部和战士参与建设，各主要工程正在收尾，预计将于2026年7月30日前基本建成。

光汉九年一贯制寄宿学校因地基土质较弱，需调整基础结构施工方案，建设过程中面临一定困难。目前，该项目已完成约50%的工程量，共有283名干部、战士和施工人员参与建设。

阮伯力中将对高平省、投资方和承包商以及广大干部、战士已不懈努力，团结协作，攻坚克难，全力加快边境地区教育工程施工进度给予充分肯定和高度赞扬。他要求各方参建力量继续发扬高度负责的精神，从严守牢工程质量安全底线，力争按期完成各项主要工程，确保于2026—2027学年可投入使用。

经过8个月的施工，高平省各所九年一贯制寄宿学校建设已进入全面冲刺阶段，力争保障边境地区学生2026—2027学年的学习需求。截至7月18日，高平省边境各乡11所寄宿制学校建设项目正持续加快推进，工程建设取得积极进展，目标是在新学年开始前投入使用，及时满足学生就学需求。（完）

越通社
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