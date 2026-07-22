进一步加强越中双边合作

越通社马尼拉——据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。



在友好、真诚和开放的气氛中，两国外长对近期越中全面战略合作伙伴关系保持积极、务实的发展势头表示高兴。两国外长表示，越共中央总书记、国家主席苏林2026年4月访华以及近期两国政府总理通电话，为双边关系注入了重要动力，有助于巩固政治互信，推动各领域合作。



王毅感谢越南草层领导人就中国遭受洪涝灾害造成的损失表示慰问，并强调，中方始终高度重视对越关系，支持越南顺利实现新阶段各项发展目标。王毅同时强调，越中两国既是社会主义邻国，也是发展中国家。面对复杂演变的国际形势以及安全与发展环境面临的诸多困难和挑战，双方应继续加强团结协作，相互支持，共同维护发展中国家的正当利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

黎怀忠高度评价中方对越南国家建设和发展事业的重视与支持，并强调，越南始终将发展对华关系视为客观要求、战略选择和对外政策的头等优先。

王毅同时强调，越中两国既是社会主义邻国，也是发展中国家。面对复杂演变的国际形势以及安全与发展环境面临的诸多困难和挑战，双方应继续加强团结协作，相互支持，共同维护发展中国家的正当利益。

黎怀忠高度评价中方对越南国家建设和发展事业的重视与支持，并强调，越南始终将发展对华关系视为客观要求、战略选择和对外政策的头等优先。黎怀忠希望双方加强交流和经验分享，包括借鉴中国在推进增长模式转型、发展科学技术、促进创新和绿色转型等方面的成功经验。



两国外长一致同意继续认真、有效落实两党两国最高领导人达成的重要共识，发挥高层交往的战略引领作用，按照“六个更”总体方向，推动具有战略意义的越中命运共同体建设不断走深走实。双方同意继续安排好高层互访与接触，加强两党、两国关系，有效发挥现有交流合作机制作用，其中包括越中双边合作指导委员会以及外交、国防、公安“3+3”战略对话机制。



两国外长还一致同意加强发展战略对接，提升经贸、投资、基础设施互联互通、科学技术、教育培训和民间交流合作的质量与效益，推动合作朝着平衡、可持续、包容和互利共赢的方向发展。黎怀忠建议中方继续为越南商品特别是农产品开放市场，为两国企业开展经营活动提供便利，并支持越南担任“共享大市场：出口中国”系列活动的主题国。

值此会晤之际，王毅转达了邀请越南领导人赴华出席2026年深圳APEC峰会的口信。黎怀忠对此表示感谢，并相信中国将成功举办2026年APEC年各项活动，同时祝贺在中国上海举行的世界人工智能大会取得成功。两国外长还强调，推动包容、互利的人工智能国际合作具有重要意义，有助于缩小发展差距，为发展中国家接触和共享科技发展成果创造条件。



两国外长一致同意继续在全球、地区及次区域多边机制中密切协调，加强磋商，相互支持，并就双方共同关心的问题加强配合，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）

