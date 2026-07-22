时政

进一步加强越中双边合作

据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。图自越通社

越通社马尼拉——据越通社驻马尼拉记者报道，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在菲律宾出席第59届东盟外长会议及系列相关会议期间，于7月22日会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅。

在友好、真诚和开放的气氛中，两国外长对近期越中全面战略合作伙伴关系保持积极、务实的发展势头表示高兴。两国外长表示，越共中央总书记、国家主席苏林2026年4月访华以及近期两国政府总理通电话，为双边关系注入了重要动力，有助于巩固政治互信，推动各领域合作。

王毅感谢越南草层领导人就中国遭受洪涝灾害造成的损失表示慰问，并强调，中方始终高度重视对越关系，支持越南顺利实现新阶段各项发展目标。王毅同时强调，越中两国既是社会主义邻国，也是发展中国家。面对复杂演变的国际形势以及安全与发展环境面临的诸多困难和挑战，双方应继续加强团结协作，相互支持，共同维护发展中国家的正当利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

  • 黎怀忠高度评价中方对越南国家建设和发展事业的重视与支持，并强调，越南始终将发展对华关系视为客观要求、战略选择和对外政策的头等优先。
  • 王毅同时强调，越中两国既是社会主义邻国，也是发展中国家。面对复杂演变的国际形势以及安全与发展环境面临的诸多困难和挑战，双方应继续加强团结协作，相互支持，共同维护发展中国家的正当利益。

黎怀忠高度评价中方对越南国家建设和发展事业的重视与支持，并强调，越南始终将发展对华关系视为客观要求、战略选择和对外政策的头等优先。黎怀忠希望双方加强交流和经验分享，包括借鉴中国在推进增长模式转型、发展科学技术、促进创新和绿色转型等方面的成功经验。

两国外长一致同意继续认真、有效落实两党两国最高领导人达成的重要共识，发挥高层交往的战略引领作用，按照“六个更”总体方向，推动具有战略意义的越中命运共同体建设不断走深走实。双方同意继续安排好高层互访与接触，加强两党、两国关系，有效发挥现有交流合作机制作用，其中包括越中双边合作指导委员会以及外交、国防、公安“3+3”战略对话机制。

两国外长还一致同意加强发展战略对接，提升经贸、投资、基础设施互联互通、科学技术、教育培训和民间交流合作的质量与效益，推动合作朝着平衡、可持续、包容和互利共赢的方向发展。黎怀忠建议中方继续为越南商品特别是农产品开放市场，为两国企业开展经营活动提供便利，并支持越南担任“共享大市场：出口中国”系列活动的主题国。

越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见中国国防大学政治工作部主任刘凯少将。图自《人民军队报》

越中加强两国军队院校间的经验交流

7月13日，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见了由中国国防大学政治工作部主任刘凯少将率领、正在访问越南的中国国防大学代表团。

值此会晤之际，王毅转达了邀请越南领导人赴华出席2026年深圳APEC峰会的口信。黎怀忠对此表示感谢，并相信中国将成功举办2026年APEC年各项活动，同时祝贺在中国上海举行的世界人工智能大会取得成功。两国外长还强调，推动包容、互利的人工智能国际合作具有重要意义，有助于缩小发展差距，为发展中国家接触和共享科技发展成果创造条件。

两国外长一致同意继续在全球、地区及次区域多边机制中密切协调，加强磋商，相互支持，并就双方共同关心的问题加强配合，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #黎怀忠王毅会晤 #东盟外长会议 #越中全面战略合作伙伴 #6个更 #深圳APEC峰会 菲律宾
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

更多

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议。越南外交部供图

越南代表团出席第59届东盟外长会议及系列相关会议

在第59届东盟外长会议及系列相关会议框架内，越南代表团于7月22日在菲律宾马尼拉出席了东盟—加拿大外长会议、东盟—韩国外长会议、东盟—澳大利亚外长会议以及第五届东亚国家合作促进巴勒斯坦发展会议（CEAPAD）。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图

AMM-59会议：越南主持东盟—新西兰外长会议 推动务实合作

据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与新西兰外交部长温斯顿·彼得斯在菲律宾马尼拉共同主持东盟—新西兰外长会议，双方外长及高级官员出席。

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第三个工作日）

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日。会议围绕越南海洋经济可持续发展战略、应对气候变化、国家安全战略、建设法治安全文明社会以及广宁、北宁两市设立中央直辖市等多项重要议题进行讨论。

挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表的社论。图自越通社发

老挝媒体：老越特殊关系是世界上独一无二的关系

值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表社论，强调老越特殊关系是“世界上独一无二的，是绝无仅有、无与伦比的关系”。文章强调，贯穿革命历史，两国关系已从“传统友谊”发展成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，成为国际关系中罕见的典范。

出席AMM-59的各国外长。图自越通社

AMM-59会议：越南提出促进东盟与中国关系的三项优先方向

越通社记者在马尼拉发回的报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在马尼拉出席了东盟—中国外长会议。会议由东盟—中国关系协调国马来西亚外长穆罕默德和中国外交部长王毅共同主持。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见加拿大外长阿南德。图自越通社

第59届东盟外长会议：越南推动与加拿大、新西兰的合作

在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯（Winston Peters），旨在推动越南与加拿大和新西兰之间的双边合作关系，并加强在东盟框架下的协调配合。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

📝时评：以越共中央总书记的指示为启发：创造国家可持续财富的路径

在越共第十四届中央委员会第三次全体会议开幕致词中，越共中央总书记、国家主席苏林就多项重要内容作出指示，其中特别强调了一个富有人文关怀与战略意义的观点：“绝不能让物质上富有而文化、道德和人情上却走向贫瘠；绝不能让经济增长加剧不平等而将弱势群体推向边缘”。这不仅是对发展方式的提醒，更是国家建设过程中的长期指引。

老挝国防杂志电子版屏幕截图。图自越通社

老挝媒体：奠边府战役是越南的顶级军事战略

据越通社驻老挝记者报道，值此越南荣军烈士节80周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，老挝国防杂志发表文章，其中强调“奠边府战役是军事战略的巅峰，是越南人民军卫国事业的历史教训”。