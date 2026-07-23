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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.23）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越南政府总理黎明兴亲切慰问各位越南英雄母亲。图自越通社

越通社河内——·值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月23日，越南内务部会同国防部、公安部和有关单位在国家会议中心举行2026年全国革命有功人员感恩大会，并正式启动“进一步关爱革命有功人员”运动。越南政府总理黎明兴出席会议并发表讲话。阅读

·7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。阅读

·越通社记者从马尼拉发回的报道，7月23日，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了美国国务卿马尔科·鲁比奥。 阅读

·在第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列会议期间，东盟—欧盟外长会后会议于7月22日在菲律宾马尼拉举行。越南代表团在会上建议，东盟与欧盟应进一步深化战略伙伴关系，积极推进东盟—欧盟自由贸易协定（FTA）的建立，加强在数字经济、绿色转型、能源安全及海上安全等重点领域的合作，共同推动双方关系朝着更加务实、可持续的方向发展。阅读

·7月22日，越南外交部副部长邓黄江在菲律宾马尼拉会见了联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）代理主任克里斯蒂安·桑德斯（Christian Saunders）。阅读

·在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。阅读

·越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。

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英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士接受越通社驻伦敦记者采访。图自越通社

·在全球科技供应链日益碎片化的背景下，越南不应分散投资，而需聚焦于具有优势的环节。这是英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士近日在接受越通社驻伦敦记者采访时提出的看法。阅读

·河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。

·7月22日，山东重工集团（中国）在河内东英的越南国家展览中心（VEC）举行全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会。会上，山东重工集团承诺将通过其在河内刚推出的电动车和人工智能设备等方案，加强在越南的国产化和绿色投资合作。

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山罗省农民采收咖啡果。图自越通社

·在经历前期大幅波动后，越南国内咖啡价格目前稳定在每公斤约9.8万越盾。然而，受国际咖啡价格下跌以及原产地追溯要求日益严格等因素影响，咖啡出口正面临较大压力。在此背景下，建立并核实种植区数据被视为企业稳固市场地位，提升议价能力以及提高越南咖啡附加值的关键因素。阅读

·7月23日，韩国与东盟一致同意推动在2027年内完成升级《东盟-韩国自由贸易协定》（AKFTA）的谈判，同时同意扩大经济、安全合作并协调应对地区挑战。

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越南U23队。图自越南足协/越通社

·第20届亚运会（ASIAD 2026）足球项目男足和女足抽签结果出炉，为越南足球带来了截然不同的挑战。阅读( 完)

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