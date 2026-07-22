☕️越通社新闻下午茶（2026.7.22）

会议开幕式现场。图自越通社

越通社河内——·越共十四届三中全会7月22日进入第三个工作日。当天上午，会议在越共中央政治局委员、国会主席陈青敏的主持下举行。

·越南国会主席陈青敏7月22日上午在国会大厦会见日本自由民主党代理干事长萩生田光一一行。



·在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯（Winston Peters）。全文



·越通社记者在马尼拉发回的报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在马尼拉出席了东盟—中国外长会议。会议由东盟—中国关系协调国马来西亚外长穆罕默德和中国外交部长王毅共同主持。全文



·在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席由东盟与美国关系协调国柬埔寨与美国共同主持的东盟—美国外长会议。全文



·据越南通讯社记者从菲律宾马尼拉记者进行的报道，7 月 22 日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席了由东盟—印度关系协调国菲律宾与印度共同主持的东盟—印度外长会。全文



庆和省芽庄海滩。图自越通社

· 在越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议开幕式上，越共中央总书记苏林强调，海洋是国家生存、发展和维护主权的重要空间，必须坚持陆地、港口、物流、经济走廊和国际合作相结合，实行统一规划和综合治理，为建设海洋强国提供坚实支撑。全文



·在越共第十四届中央委员会第三次全体会议开幕致词中，越共中央总书记、国家主席苏林就多项重要内容作出指示，其中特别强调了一个富有人文关怀与战略意义的观点：“绝不能让物质上富有而文化、道德和人情上却走向贫瘠；绝不能让经济增长加剧不平等而将弱势群体推向边缘”。全文



·据越南科技联合会（Vusta）专家和知识界人士评价，越南医学不仅通过一系列技术成就、研究和临床应用巩固了自身地位，更正主动实现全面突破，在新时代提高护理服务质量“护航”百姓健康。



·值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表社论，强调老越特殊关系是“世界上独一无二的，是绝无仅有、无与伦比的关系”。文章强调，贯穿革命历史，两国关系已从“传统友谊”发展成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，成为国际关系中罕见的典范。全文



河内市天禄乡公共行政服务中心。图自越通社

·在多年主要依靠城市空间扩展、基础设施投资和招商引资实现增长之后，河内正进入发展模式转型阶段，目标是构建以知识、技术和创新为基础的经济体。过去一年多的变化表明，首都河内正逐步从“应用技术”转向“数据治理”，为实现新阶段快速、可持续增长奠定基础。 全文



·通过举办传统文化活动、构建线上越南语教学模式以及实施针对青少年的能力建设项目，潘氏琼庄女士正助力在加越裔年轻一代保持民族认同、提升知识水平并增强与祖国的紧密感情。



·为推动科技创新真正成为经济增长的新引擎，越南正着力构建更加开放、更具竞争力的人才生态体系，通过完善政策机制、优化创新环境、深化国际合作，吸引、集聚和留住国内外高层次科技人才，为国家高质量发展提供坚实的人才支撑。



·第九届越南传统武术国际节（2026·嘉莱）将于8月2日至5日在嘉莱省归仁坊及省内多地举行。本届国际节以“越南传统武术——绽放精华”为主题，吸引来自9个国家和地区的16支国际代表团及越南国内43支代表团参加。全文



附图：2026年东盟—韩国区域互联互通论坛2026年7月16日在印度尼西亚雅加达举行。图自越通社

·在7月22日至23日的两天时间里，韩国外交部长官赵显将与泰国外交大臣在菲律宾马尼拉共同主持韩国—东盟外长会。全文



·据越通社驻老挝记者报道，老挝公安部专门处理网络诈骗问题的特警队与机动警察力量配合，在万象市哈赛丰县东波西村一栋出租楼内，成功捣毁一个专门提供在线赌博网站服务和电信诈骗侵财的团伙，抓获500余名嫌疑人。（完）