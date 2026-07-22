陈锦秀同志会见日本自由民主党代理干事长萩生田光一

越通社河内——7月21日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在越共中央总部会见了由日本自由民主党（LDP-自民党）代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）率领的自由民主党代表团。



会见中，陈锦秀祝贺日本执政党自民党近年来取得的重要成就，以及该党在2026年年初众议院选举中获胜；感谢自民党多年来对越南及越日关系给予的支持，并感谢自民党领导人在越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功后致贺电表示祝贺。



陈锦秀还介绍了越南近期经济社会发展情况、贯彻落实越共十四大决议的有关工作，以及政治体制机构改革和精简工作实施一年来取得的成果。



陈锦秀强调，越南始终将日本视为最重要、长期的伙伴之一，支持日本发展，并继续为维护地区及世界和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。陈锦秀表示，近年来越日关系发展势头强劲，今年5月日本首相高市早苗成功访越，为两国在经济、能源、科技、创新等领域开辟了新的合作机遇。



陈锦秀建议进一步加强和深化两国执政党之间的交流与合作，将其作为推动越日友好合作关系发展的重要基础；建立两党及所属专业机构年度交流机制，打造党际交流与协调平台，推动双方在党的渠道上的合作，并就党内治理、制度完善、管理模式和组织机构建设等方面加强经验交流。



陈锦秀同志与日本自由民主党代理干事长萩生田光一。图片来源：越通社

陈锦秀还建议双方加强高素质人才培养合作，深化青年议员、地方议员及地方议会代表之间的交流，推动在日本更多地方成立越日友好议员联盟，为两国关系持续发展奠定更加坚实的基础；同时建议自由民主党继续关心并为近70万名在日越南公民创造更加平等、便利的工作、生活和学习环境。



双方对越日全面战略伙伴关系，特别是越南共产党与日本自由民主党关系近年来实现快速、务实、高效发展表示高兴，一致同意密切配合，落实今年5月日本首相高市早苗访越期间两国高层达成的重要共识，包括加强经济联系和经济安全合作，深化科技合作，推动数字化转型、绿色转型、创新、科技、半导体、人工智能等新领域具体合作项目落地实施；双方还一致同意推动尽快签署越南共产党与日本自民党合作协议，并早日启动两国执政党定期交流机制。



萩生田光一祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，并祝贺越南顺利产生新一届领导集体；高度赞赏越南近年来在经济社会发展和行政改革方面取得的突出成就；感谢越南领导人为日本首相代表团访越所给予的热情接待；强调自民党、日本政府及日本各政党均高度重视并支持进一步推动越日全面战略伙伴关系不断向前发展。



萩生田光一高度评价越日友好议员联盟在促进两国合作关系中的积极作用，建议双方进一步加强两国地方议员之间的交流与合作，为今后深化越日合作关系奠定重要基础。感谢陈锦秀邀请其出席将于2026年9月举行的第二届越日地方合作论坛，萩生田光一表示，日本方面将积极配合，确保论坛取得圆满成功。他还高度评价旅日越南人社群的重要作用，并表示日本政府将继续为越南侨民创造更加便利的生活和学习环境。（完）