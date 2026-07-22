时政

第59届东盟外长会议：越南推动与加拿大、新西兰的合作

在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯（Winston Peters），旨在推动越南与加拿大和新西兰之间的双边合作关系，并加强在东盟框架下的协调配合。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见加拿大外长阿南德。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见加拿大外长阿南德。图自越通社

越通社河内——越通社记者马尼拉报道，在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯（Winston Peters），旨在推动越南与加拿大和新西兰之间的双边合作关系，并加强在东盟框架下的协调配合。

* 会见加拿大外长阿南德时，黎怀忠高度评价加拿大对东盟的关注、长期合作承诺以及对越南和越南在东盟框架内提出各项倡议的支持。黎怀忠表示，越南始终将加拿大视为重要伙伴，强调越方愿与加方加强务实合作，推动越加全面伙伴关系早日提升至新的水平，使之与两国政治互信、合作潜力以及两国人民共同利益相适配。

在两国领导人已达成共识的基础上，黎怀忠部长建议双方密切配合，推动升级双边关系的目标的落实；加强高层及各级代表团互访，继续保持现有对话机制，同时拓展经贸、投资、国防、安全、高素质人力资源培养等领域合作，在地区和国际论坛上加强协调与配合。

阿南德部长强调，加拿大始终支持东盟的中心地位及东盟主导的各项机制，并将越南视为加拿大对东盟及印度洋—太平洋地区政策中的重要合作伙伴。

加拿大外长阿南德对与越方保持密切协调，积极筹备两国高层互访，推动两国关系框架早日升级表示赞同，同时拓展在可持续发展、能源、航空航天、农业、食品安全、科技、教育培训以及民间交流等领域的合作。

双方外长还一致同意加强战略沟通，在包括东盟在内的多边论坛上加强协调与配合。

vnanet-potal-bo-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-gap-song-phuong-bo-truong-ngoai-giao-new-zealand-8904355-1.jpg
越南外交部长黎怀忠会见新西兰外交部长温斯顿·彼得斯。图自越通社

* 会见新西兰外交部长温斯顿·彼得斯时，双方对近年来越新关系以及东盟—新西兰关系取得的积极发展感到满意。

温斯顿·彼得斯高度评价越南作为2024—2027年东盟—新西兰关系协调国所发挥的积极、主动和富有成效的作用，为促进双方对话、增进互信、推动双边关系务实发展作出重要贡献。新西兰外长还高度评价越南在推动东盟—新西兰关系升级为全面战略伙伴关系以及制定新阶段合作方向过程中所发挥的协调作用。

黎怀忠部长表示，越南将继续发挥桥梁纽带作用，与新西兰及东盟各国保持密切协调，有效落实《2026—2030年东盟—新西兰行动计划》，推动东盟—新西兰全面战略伙伴关系朝着务实、高效、可持续方向发展。

两国外长一致同意继续推动高层互访，拓展经贸、投资合作，加强企业、地方间互联互通和民间交流，不断深化越南—新西兰全面战略伙伴关系。

就地区和国际问题交换意见时，双方强调，应充分发挥东盟在地区架构中的中心地位，支持东盟共同体建设进程和《东盟共同体2045愿景》的有效落实，同意继续就共同关心的地区和国际问题保持密切协调与合作。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #黎怀忠 #越南加拿大关系 #越南新西兰关系 #东盟外长会议 #东盟全面战略伙伴关系 #越南外交
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第三个工作日）

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日。会议围绕越南海洋经济可持续发展战略、应对气候变化、国家安全战略、建设法治安全文明社会以及广宁、北宁两市设立中央直辖市等多项重要议题进行讨论。

挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表的社论。图自越通社发

老挝媒体：老越特殊关系是世界上独一无二的关系

值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表社论，强调老越特殊关系是“世界上独一无二的，是绝无仅有、无与伦比的关系”。文章强调，贯穿革命历史，两国关系已从“传统友谊”发展成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，成为国际关系中罕见的典范。

出席AMM-59的各国外长。图自越通社

AMM-59会议：越南提出促进东盟与中国关系的三项优先方向

越通社记者在马尼拉发回的报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在马尼拉出席了东盟—中国外长会议。会议由东盟—中国关系协调国马来西亚外长穆罕默德和中国外交部长王毅共同主持。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

📝时评：以越共中央总书记的指示为启发：创造国家可持续财富的路径

在越共第十四届中央委员会第三次全体会议开幕致词中，越共中央总书记、国家主席苏林就多项重要内容作出指示，其中特别强调了一个富有人文关怀与战略意义的观点：“绝不能让物质上富有而文化、道德和人情上却走向贫瘠；绝不能让经济增长加剧不平等而将弱势群体推向边缘”。这不仅是对发展方式的提醒，更是国家建设过程中的长期指引。

老挝国防杂志电子版屏幕截图。图自越通社

老挝媒体：奠边府战役是越南的顶级军事战略

据越通社驻老挝记者报道，值此越南荣军烈士节80周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，老挝国防杂志发表文章，其中强调“奠边府战役是军事战略的巅峰，是越南人民军卫国事业的历史教训”。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日本自民党代理干事长萩生田光一。图自越通社

深化越日全面战略伙伴关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。