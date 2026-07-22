越南国会主席陈青敏会见日本自民党代理干事长萩生田光一



越通社河内——越南国会主席陈青敏7月22日上午在国会大厦会见日本自由民主党代理干事长萩生田光一一行。该代表团于7月20日至23日对越南进行工作访问。



陈青敏表示，越南始终将日本视为最重要的长期战略伙伴之一，积极支持自民党作为执政党发挥领导作用，希望双方密切配合，推动越日全面战略伙伴关系不断深化，积极落实日本首相高市早苗今年5月访越期间两国高层达成的重要共识。越南国会将继续通过完善法律框架和加强监督，为各项合作承诺顺利落实创造有利条件。



陈青敏高度评价越日全面战略伙伴关系升级近三年来持续取得的务实成果，双方政治互信不断增强，在政府开发援助、投资、贸易、旅游等领域合作成效显著。他感谢日本长期以来为越南经济社会发展、基础设施建设、法治建设和人力资源培训提供的大力支持，特别是日本ODA支持实施的一系列大型基础设施项目，已成为两国友好合作的重要象征。



越南国会主席陈青敏会见日本自民党代理干事长萩生田光一代表团一行 图自越通社

面对国际形势深刻变化，陈青敏建议萩生田光一及自民党领导层继续支持加强两国议会合作，推动数字化转型、绿色转型、人工智能、半导体及基础设施等领域具有标志性意义的大型科技合作项目在越南落地实施。陈青敏同时希望自民党继续支持举办越日文化交流活动，包括分别在两国举办越日文化节，支持将于2026年9月在顺化举行的第二届越日地方合作论坛以及9月底在芹苴举行的越日文化交流活动。



萩生田光一祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。他表示，日本自由民主党和日本国会坚定支持全面加强同越南各领域务实合作，愿继续支持越南实现战略自主发展目标。他高度评价两国议会长期以来为推动双边关系发展发挥的重要作用，并欢迎越南国会决定任命越共中央组织部部长阮维玉担任越日友好议员小组主席，建议进一步加强两国友好议员组织之间的交流合作，并建立两国执政党之间新的信息交流机制。



萩生田光一表示，日本政府支持推动实施新一代ODA合作计划，进一步深化双方在经济安全、绿色转型、人工智能等领域合作，并继续为目前约70万名在日越南公民学习、工作和生活创造更加便利的条件。（完）



