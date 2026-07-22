时政

越南国会主席陈青敏会见日本自民党代理干事长萩生田光一

越南国会主席陈青敏7月22日上午在国会大厦会见日本自由民主党代理干事长萩生田光一一行。该代表团于7月20日至23日对越南进行工作访问。

越南国会主席陈青敏会见日本自民党代理干事长萩生田光一 图自越通社
越南国会主席陈青敏会见日本自民党代理干事长萩生田光一 图自越通社


越通社河内——越南国会主席陈青敏7月22日上午在国会大厦会见日本自由民主党代理干事长萩生田光一一行。该代表团于7月20日至23日对越南进行工作访问。

陈青敏表示，越南始终将日本视为最重要的长期战略伙伴之一，积极支持自民党作为执政党发挥领导作用，希望双方密切配合，推动越日全面战略伙伴关系不断深化，积极落实日本首相高市早苗今年5月访越期间两国高层达成的重要共识。越南国会将继续通过完善法律框架和加强监督，为各项合作承诺顺利落实创造有利条件。

陈青敏高度评价越日全面战略伙伴关系升级近三年来持续取得的务实成果，双方政治互信不断增强，在政府开发援助、投资、贸易、旅游等领域合作成效显著。他感谢日本长期以来为越南经济社会发展、基础设施建设、法治建设和人力资源培训提供的大力支持，特别是日本ODA支持实施的一系列大型基础设施项目，已成为两国友好合作的重要象征。

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-tiep-quyen-tong-thu-ky-dang-dan-chu-tu-do-nhat-ban-8904223.jpg
越南国会主席陈青敏会见日本自民党代理干事长萩生田光一代表团一行 图自越通社

面对国际形势深刻变化，陈青敏建议萩生田光一及自民党领导层继续支持加强两国议会合作，推动数字化转型、绿色转型、人工智能、半导体及基础设施等领域具有标志性意义的大型科技合作项目在越南落地实施。陈青敏同时希望自民党继续支持举办越日文化交流活动，包括分别在两国举办越日文化节，支持将于2026年9月在顺化举行的第二届越日地方合作论坛以及9月底在芹苴举行的越日文化交流活动。

萩生田光一祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。他表示，日本自由民主党和日本国会坚定支持全面加强同越南各领域务实合作，愿继续支持越南实现战略自主发展目标。他高度评价两国议会长期以来为推动双边关系发展发挥的重要作用，并欢迎越南国会决定任命越共中央组织部部长阮维玉担任越日友好议员小组主席，建议进一步加强两国友好议员组织之间的交流合作，并建立两国执政党之间新的信息交流机制。

萩生田光一表示，日本政府支持推动实施新一代ODA合作计划，进一步深化双方在经济安全、绿色转型、人工智能等领域合作，并继续为目前约70万名在日越南公民学习、工作和生活创造更加便利的条件。（完）

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日本自民党代理干事长萩生田光一。图自越通社

深化越日全面战略伙伴关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。

越通社
#越南 #日本 #陈青敏 #萩生田光一 #自由民主党 #自民党 #全面战略伙伴关系 #越日关系 #国会合作 #人工智能 #半导体 #数字化转型 #绿色转型 #ODA #投资 #经贸合作
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日本自民党代理干事长萩生田光一。图自越通社

深化越日全面战略伙伴关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。

TAZMO越南有限公司（位于西宁省隆后工业园区，100%日本投资）每年生产约7万台设备，为当地300多名劳动者提供了稳定就业岗位。图自越通社

日本半导体专家：越日合作前景广阔 越南迎来发展新机遇

在越南大力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的背景下，半导体产业被确定为需要优先发展的战略技术领域之一。在不断完善体制机制、政策体系和人才培养工作的同时，越南也正持续加强国际合作，以获取先进技术、提升科研能力，并逐步深度融入全球半导体产业价值链。

会见现场。图自《人民报》

推动越日防务合作关系迈上新台阶

7月8日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了日本驻越南特命全权大使伊藤直树。

合作谅解备忘录签署仪式现场。图自越通社

越日推进医疗卫生合作

据越通社驻日本记者报道，6月22日，越南108号中央军队医院与日本东邦（Toho）大学医学部在日本首都东京签署了合作谅解备忘录。

更多

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日 图自越通社

越共十四届三中全会公报（第三个工作日）

越共中央十四届三中全会22日进入第三个工作日。会议围绕越南海洋经济可持续发展战略、应对气候变化、国家安全战略、建设法治安全文明社会以及广宁、北宁两市设立中央直辖市等多项重要议题进行讨论。

挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表的社论。图自越通社发

老挝媒体：老越特殊关系是世界上独一无二的关系

值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》（Pathetlao）发表社论，强调老越特殊关系是“世界上独一无二的，是绝无仅有、无与伦比的关系”。文章强调，贯穿革命历史，两国关系已从“传统友谊”发展成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，成为国际关系中罕见的典范。

出席AMM-59的各国外长。图自越通社

AMM-59会议：越南提出促进东盟与中国关系的三项优先方向

越通社记者在马尼拉发回的报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议框架内，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在马尼拉出席了东盟—中国外长会议。会议由东盟—中国关系协调国马来西亚外长穆罕默德和中国外交部长王毅共同主持。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见加拿大外长阿南德。图自越通社

第59届东盟外长会议：越南推动与加拿大、新西兰的合作

在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见加拿大外交部长阿南德（Anita Anand）和新西兰外交部长温斯顿·彼得斯（Winston Peters），旨在推动越南与加拿大和新西兰之间的双边合作关系，并加强在东盟框架下的协调配合。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

📝时评：以越共中央总书记的指示为启发：创造国家可持续财富的路径

在越共第十四届中央委员会第三次全体会议开幕致词中，越共中央总书记、国家主席苏林就多项重要内容作出指示，其中特别强调了一个富有人文关怀与战略意义的观点：“绝不能让物质上富有而文化、道德和人情上却走向贫瘠；绝不能让经济增长加剧不平等而将弱势群体推向边缘”。这不仅是对发展方式的提醒，更是国家建设过程中的长期指引。

老挝国防杂志电子版屏幕截图。图自越通社

老挝媒体：奠边府战役是越南的顶级军事战略

据越通社驻老挝记者报道，值此越南荣军烈士节80周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，老挝国防杂志发表文章，其中强调“奠边府战役是军事战略的巅峰，是越南人民军卫国事业的历史教训”。