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越南提出推动东盟与美国关系发展的许多方向

黎怀忠建议东盟与美国朝着开放、透明、互利方向促进贸易与投资；加强在数字经济、人工智能（AI）、半导体、科技、创新、能源转型及区域能源互联等领域的合作。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠。图自越通社

越通社河内——据越通社驻马尼拉记者报道，在第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议期间，7月22日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席由东盟与美国关系协调国柬埔寨与美国共同主持的东盟—美国外长会议。

会上，双方一致同意尽早完成新阶段落实《东盟—美国联合愿景声明》的全面工作计划，并开展纪念2027年东盟与美国建立对话关系50周年的一系列富有意义的活动。

美国国务卿马尔科·鲁比奥在会议上发言时重申，美国“百分之百支持”东盟的中心地位，认为东南亚是21世纪全球增长的重要动力，并在美国对本地区的战略利益中占据重要位置。他强调，美国将继续在可持续供应链、数字经济、能源安全、能源转型、电网互联以及民用核能合作等领域对东盟进行投资并提供支持。

各国外长同意继续进一步深化东盟与美国经济关系，加强民间交流、教育培训、人力资源发展、医疗卫生及灾害管理等领域的合作。双方还一致同意加快落实《东盟印太展望》（AOIP）框架下的具体项目，加强在应对恐怖主义、网络犯罪、人口贩运、毒品及网络诈骗等非传统安全挑战的配合。东盟欢迎美国继续积极参与东盟主导的机制，并对制定“防范打击网络诈骗公私合作十项原则”的东盟—美国领导人声明给予认可。

黎怀忠在发言中高度评价美国对地区和平、稳定与发展做出的承诺，并建议双方尽早完成并有效落实新阶段全面工作计划。

在经济合作方面，黎怀忠建议东盟与美国朝着开放、透明、互利方向促进贸易与投资；加强在数字经济、人工智能（AI）、半导体、科技、创新、能源转型及区域能源互联等领域的合作。他还建议美国继续支持湄公河次区域合作，特别是在水资源管理、应对气候变化、可持续基础设施发展及人力资源培训等方面的合作。

谈及地区和国际问题，黎怀忠强调了维护和平、安全与稳定，在国际法基础上通过和平方式解决争端等的重要性。他高度评价美国继续支持东盟在东海问题上的原则立场，同时呼吁美国继续为建设一个开放、包容、透明、韧性且以规则为基础、以东盟为中心的地区架构作出积极贡献。

至于中东局势，黎怀忠呼吁有关各方促进对话，尽早恢复霍尔木兹海峡安全自由通行，并强调在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上保障航行自由的重要性。（完）

越通社
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