老挝媒体：奠边府战役是越南的顶级军事战略

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，值此越南荣军烈士节80周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，老挝国防杂志发表文章，其中强调“奠边府战役是军事战略的巅峰，是越南人民军卫国事业的历史教训”。



文章强调，在20世纪世界军事史上，1954年“奠边府战役”不仅是彻底瓦解西方帝国主义旧殖民主义制度的伟大胜利，还被载入史册，成为越南人民军在越南共产党和胡志明主席领导下“军事战略的巅峰”。这一胜利并非单纯源于战士的英勇或武器装备的优越，而是马克思列宁主义军事理论与本土智慧和英勇不屈爱国精神之间完美结合的成果，对当今时代卫国事业仍具有现实价值。



奠边府大捷不仅宣告了法国在越南和印度支那殖民统治的崩溃，更是越南人民军战胜新型殖民帝国主义的一次胜利。奠边府战役是世界上第一个殖民地民族击败旧殖民主义的胜利，导致殖民主义侵略形式向新型殖民主义转变。



文章继续强调，奠边府战役是顶级的军事战略，其中战略转向和决心是关键所在。使奠边府战役成为军事艺术巅峰的关键，正是在武元甲大将英明领导下，坚定将作战方针从“速战速决”转变为“稳打稳扎”的决定。这一战略转变完全符合战场实际，因为当时法军的奠边府集团据点群被视为前所未有的坚固“钢铁堡垒”，拥有压倒性火力。



文章也认为，除此之外，越老战斗联盟的大团结也是决定性胜利因素。奠边府大捷离不开越老两国军队和人民的战略协同配合。



在老挝战场消灭敌军力量不仅分割和分散了法军防线，还保卫了运输线，为奠边府决战取得完全胜利创造了有利条件。



关于对新时代卫国事业的历史经验，文章认为，从奠边府战役“军事战略的巅峰”可以汲取宝贵的理论和实践经验，运用于当前阶段的卫国事业。



一是必须坚定和使人民战争战略适应新时代。捍卫祖国不是军队的单独任务，而是全民的事业。必须构建全民国防阵势与人民安全阵势牢固结合。在人民中广泛构建“民心阵势”。



二是发展现代军事艺术和军事科学。必须加强对历史的研究和总结，将当前的数字化转型和军事技术相结合。发挥地形优势、坚韧精神和严密组织，制定能够战胜拥有更现代化武器装备之敌的战术。



三是建设政治、思想和组织强大的军队。人的因素是具有决定性的因素。



四是加强战斗联盟团结和国防外交。继续加强和深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接伙伴关系，特别是国防安全合作，使之成为维护两国民族和平与稳定的战略力量。



文章结尾指出，奠边府战役是一座光辉的里程碑，彰显了政治军事路线的正确性和英明领导指挥的战略。奠边府战役的历史经验将永远是明灯指引，是巨大的鼓舞，激励越老两国人民军向前迈进，巩固强大现代化的力量，随时粉碎敌对势力的一切破坏阴谋，坚定捍卫各自国家的独立、主权和领土完整。（完）



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