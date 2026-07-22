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中国愿同东盟加强合作

中共中央政治局委员、中国外交部长王毅21日表示，作为本地区最重要的稳定支柱的中国愿同东盟加强合作。

东盟秘书长高金洪与中共中央政治局委员、中国外交部长王毅。图自Asean.org
东盟秘书长高金洪与中共中央政治局委员、中国外交部长王毅。图自Asean.org

越通社河内——中共中央政治局委员、中国外交部长王毅21日表示，作为本地区最重要的稳定支柱的中国愿同东盟加强合作。

会见东盟秘书长高金洪时，王毅强调，中国始终坚持国家不分大小一律平等，坚持与邻为善、以邻为伴的睦邻友好政策。

王毅指出，今年是《东南亚友好合作条约》（TAC）签署50周年。中国是第一个加入该条约的大国，带动了其他大国相继加入，大幅提升了东盟的国际地位。中国将继续支持东盟共同体建设，支持东盟坚持团结自强。

此外，王毅外长表示，今年也是中国—东盟建立全面战略伙伴关系5周年，是承前启后、继往开来的关键年份。他指出，当前世界正经历深刻演变与动荡交织，但东亚地区总体保持了繁荣稳定，这一成果来之不易，各方均应倍加珍惜。

王毅强调，中方愿同东盟一道，深化双方互信，加强相互理解与支持，维护中国与东盟的共同利益，捍卫“全球南方”国家的合法权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

东盟秘书长高金洪高度评价东盟—中国关系及双方取得的务实合作成果，并感谢中方对东盟在区域架构中中心地位的坚定支持。（完）

越通社
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