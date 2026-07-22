经济

国际合作伙伴高度评价越南航空前景

在范堡罗国际航空航天展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。

在飞机租赁协议签署仪式上的越南国家航空公司副总经理阮战胜与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼。图自越通社
在飞机租赁协议签署仪式上的越南国家航空公司副总经理阮战胜与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼。图自越通社

越通社河 ——在范堡罗国际航空航天展上，越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）与三家全球领先的飞机租赁公司签署协议，确认租赁19架波音737 MAX 8飞机。

范堡罗航展于7月20日至21日举行，是全球最大的航空航天盛会之一，本届展览面积超过5万平方米，吸引了来自全球的1600多家参展商。

值得注意的是，在航展期间接受越通社记者采访时，三家公司（SMBC Aviation Capital、Avolon Aerospace Leasing Limited和AIP Capital）代表均对越南航空市场的前景表达了一致的信心。

SMBC Aviation Capital商务总监巴里·弗兰纳里表示，越南正朝着在未来二十年成为亚太地区增长最快的航空市场之一迈进。这一增长势头的基础是年轻且日益富裕的人口结构以及政府在建设机场、酒店、旅游服务体系方面“走对了路”。

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越南国家航空公司董事会主席邓玉和与Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼互赠纪念品。图自越通社

Avolon董事长兼商务总监保罗·吉尼指出，亚太地区目前是全球航空最繁忙、增长最快的区域，在区域前十大航空市场中，越南是过去十年中增长最快的国家，增速达121%。这是“非凡”的增长。

AIP Capital联合创始人马修·阿达莫认为，越南经济强劲增长，人口规模超过1亿。在此背景下，投资越南航空业“极具吸引力”。对他而言，航空运输必将成为增长故事中的一部分，外国投资者在该领域“可以找到许多有吸引力的机会”。

在全球飞机市场供应紧缺、制造商交货周期拉长的情况下，从大型租赁公司租赁飞机是航空公司除长期采购合同外，能及早补充运营能力的解决方案。

根据协议，越航将从SMBC Aviation Capital接收10架、从Avolon Aerospace Leasing Limited接收4架、从AIP Capital管理的Phoenix Aviation Capital接收5架飞机。新协议使越航波音737 MAX 8的总数增至69架，其中包括50架购买和19架租赁。（完）

越通社
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